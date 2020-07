Hơn triệu đồng 1 quả trứng đà điểu xanh... có gì bổ béo?

Đà điểu Úc (hay chim Emu) là loại chim to thứ 2 thế giới. Theo đó, trứng đà điểu Úc cũng to gấp 2 - 3 lần so với trứng ngỗng. Điểm nổi bật của loại trứng này là vỏ màu xanh rất đẹp mắt. Tại nhiều nhà hàng sang trọng ở Úc, trứng đà điểu Emu nằm trong danh sách các món ăn đặc sản hảo hạng với giá vô cùng đắt đỏ, từ 30-35 USD (tương đương 700.000 - hơn 800.000 đồng). Mỗi quả trứng đà điểu Úc trung bình nặng gần 1kg, to bằng bàn tay. Lòng trắng gần giống như keo, đặc, còn lòng đỏ thì có màu vàng nhạt hơn so với các loại trứng khác. Được biết mỗi lần chim Emu chỉ đẻ khoảng từ 10-25 quả trứng. Vỏ trứng rất cứng, phải dùng dao hoặc búa đập mạnh nhiều lần thì vỏ mới nứt được. Tại Việt Nam, nhiều gia đình giàu có cũng đặt mua trứng đà điều xanh từ Úc về để tẩm bổ. Tuy nhiên, do phải chịu phí vận chuyển qua đường hàng không và phí nhập khẩu nên trứng đà điểu về Việt Nam có giá đắt gấp đôi, hơn 1 triệu đồng/quả. Nguồn ảnh: Getty Imgae. Video: Hoang mang vì rắn nằm trong trứng gà. Nguồn: VTC1

