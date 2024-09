Đại gia Đức An ra sao sau khi ly hôn Ngọc Thúy?

Mới đây, đại gia Nguyễn Đức An bị Cục Thi hành án dân sự TP HCM yêu cầu trả hơn 31 tỷ đồng cho vợ cũ là cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Đây là khoản tiền chênh lệch khi chia đôi khối tài sản sau khi ly hôn. Ảnh: Người quan sát Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy quen nhau năm 2006 tại Mỹ. Cùng năm, cặp đôi đi đến hôn nhân và có 2 người con chung. Tuy nhiên, chỉ sau 13 tháng “về chung một nhà”, cặp đôi quyết định ly hôn tại California, Mỹ vào năm 2008 với nhiều ồn ào, kiện tụng xoay quanh khối tài sản đồ sộ. Ảnh: Dân Việt Say ly hôn với Ngọc Thúy, đại gia Nguyễn Đức An vướng tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Việt Nam 2008 - Nguyễn Thùy Dung. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau song chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Ảnh: Internet Năm 2015, đại gia Đức An gặp gỡ và kết hôn với người mẫu Phan Như Thảo, kém 26 tuổi. Ảnh: Vietnamnet Gần 10 năm chung sống, đại gia Đức An và Phan Như Thảo hài lòng về cuộc hôn nhân vì luôn gắn bó, đồng điệu. Ảnh: FBNV Đại gia Đức An cũng nổi tiếng là người chiều vợ con. Không chỉ tặng vợ nhiều món quà khủng, nam doanh nhân còn là người đàn ông đảm nhận chuyện nấu nướng chính ở nhà. Ảnh: FBNV Đại gia Đức An thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Ảnh: FBNV Việc chăm sóc, dạy dỗ con gái nhỏ Bồ Câu cũng được vị đại gia U60 rất quan tâm. Ảnh: FBNV Từ khi bé Bồ Câu chào đời, đại gia Đức An cho xây dựng 3 căn biệt thự mang tên con gái, trong đó có một căn ở Nha Trang, hai căn ở Đà Lạt trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Facebook Ngoài ra, vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo còn sở hữu bất động sản ven biển Ninh Phước, Khánh Hòa đẹp như tranh vẽ. Ảnh: FBNV Doanh nhân Đức An còn hỗ trợ Phan Như Thảo có chuỗi kinh doanh riêng. Ảnh: Người lao động Đại gia Đức An còn nhiều lần lên tiếng bênh vực bà xã trước những lời bình luận không hay khi Phan Như Thảo tăng cân sau sinh. Ảnh: Báo giao thông Thái độ này của doanh nhân Đức An khiến ai cũng ngưỡng mộ Phan Như Thảo bởi có người chồng thấu hiểu, yêu thương vợ. Ảnh: FBNV

