Biệt thự đồ sộ của đại gia Đức An và Phan Như Thảo

Đại gia Đức An và vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn đang đang tranh chấp khối tài sản khoảng hơn 200 tỷ đồng sau ly hôn. Hơn một thập kỷ kiện tụng về vấn đề tài sản, hiện tại, việc phân chia vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: Internet Hiện, đại gia Đức An đang có cuộc sống hạnh phúc bên Phan Như Thảo và cô con gái nhỏ Bồ Câu. Ảnh: FB Đức An Nổi tiếng là người chiều vợ con, đại gia Đức An mua 2 mảnh đất tại xã Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa để xây 2 công trình đặc biệt. Trong đó, một công trình để gia đình ở, còn một công trình xây theo dạng boutique resort. Ảnh: FBNV Tựa núi, hướng biển, khu resort của vợ chồng đại gia Đức An giống như một chiếc bánh hình tròn không khép kín, với bể bơi ở giữa. Ảnh: FBNV Với thiết kế này, khu nhà ngập tràn ánh sáng, cả bầu trời mây lẫn màu của biển đều trong tầm mắt. Ảnh: FBNV Từ sân có thể thư giãn và ngắm cảnh biển. Ảnh: FBNV Khu nhà có 8 căn phòng nhỏ để lưu trú, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn hướng biển. Ảnh: FBNV Mỗi góc trong khu nhà đều ngập tràn nắng gió. Ảnh: FBNV Ngoài khu resort này, vợ chồng đại gia Đức An còn sở hữu căn biệt thự hơn 580 m2 sát bờ biển Ninh Phước tại Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: Archdaily Căn biệt thự mang phong cách Santorini, với 2/3 diện tích dành cho không gian sinh hoạt chung và rất ít phòng ngủ. Ảnh: Archdaily Tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được thiết kế dạng vòm tạo sự mềm mại, uyển chuyển cho toàn bộ kiến trúc. Ảnh: Archdaily Sàn nhà loại gạch cao cấp với gam màu xám, kết hợp hài hòa với tông tường màu trắng. Ảnh: Archdaily Điểm ấn tượng nhất trong căn biệt thự là chiếc cầu thang hẹp kết hợp cùng tông tường màu trắng 2 bên khiến người đi có cảm giác chạm đến bầu trời. Ảnh: ArchdailyCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

