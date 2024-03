Hôn nhân viên mãn của đại gia Đức An và vợ kém 26 tuổi

Mới đây, MC Vân Hugo chia sẻ bức hình chụp chung với vợ chồng ca sĩ Vy Oanh, người đẹp Phan Như Thảo, đại gia Đức An... có buổi tụ tập ăn tối vui vẻ cùng với nhau. Trong ảnh, vợ chồng vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo công khai tình tứ. Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vân Đại gia Đức An - Phan Như Thảo đã có khoảng 8 năm bên nhau. Năm 2016, cả hai đón con gái Bồ Câu chào đời. Ảnh: FBNV Từ khi về chung nhà, đại gia Đức An hết mực cưng chiều vợ trẻ kém 26 tuổi. Khi tham gia các sự kiện giải trí, cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm với đối phương. Ảnh: Giadinhxahoi Kể từ khi bé Bồ Câu chào đời, đại gia Đức An đã cho xây dựng 3 căn biệt thự mang tên con gái, trong đó có một căn ở Nha Trang, hai căn ở Đà Lạt trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FBNV Không chỉ tặng nhiều quà khủng, đại gia Đức An còn dành nhiều ở bên bà xã và con gái dù công việc rất bận. Ảnh: FBNV Đã bên nhau gần chục năm, Phan Như Thảo vẫn được ông xã chiều “tận trời”, dành muôn hành động lãng mạn và tinh tế. Ảnh: FBNV Không chỉ được chồng yêu chiều, tin tưởng, cựu mẫu còn tiết lộ chồng sẽ giao hết tài sản thừa kế cho mình. Ảnh: FBNVDoanh nhân Đức An từng khẳng định: “Với tôi, vợ con là tất cả. Tôi đã trao cho Thảo mọi thứ tôi có". Ảnh: FBNV Hiện tại, Phan Như Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên đại gia Đức ủy quyền và di chúc hết tài sản cho Thảo. Ảnh: FBNV Doanh nhân Đức An còn đảm nhận chuyện nấu nướng chính ở nhà. Anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Ảnh: FBNV Việc chăm sóc, dạy dỗ con gái nhỏ cũng được vị đại gia quan tâm. Ảnh: FBNV Vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo thường xuyên cho con du lịch để khám phá thế giới bên ngoài. Ảnh: FBNV Cặp đôi hơn kém nhau 26 tuổi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: FBNV

