Đại gia Bình Dương bị cáo buộc tham ô số tiền “khủng” là ai?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương cùng 27 bị can khác.



Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Minh bị đề nghị truy tố 2 tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và ‘‘tham ô tài sản’’. Con gái ông Minh là bà Nguyễn Thục Anh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, cũng bị đề nghị truy tố về tội “tham ô tài sản” ở khung cao nhất.

Các hành vi phạm tội của ông Minh được xác định có sự "tiếp tay, giúp sức" của nhiều bị can là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, như ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh)…

Ông Nguyễn Văn Minh trước khi bị bắt.

Ông Nguyễn Văn Minh, cùng con gái là Nguyễn Thục Anh và các đồng phạm được xác định đã chiếm đoạt của Tổng Công ty 3/2 số tiền 815,5 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng và con gái của ông này được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 209 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thục Anh là con gái ông Nguyễn Văn Minh và là vợ ông Nguyễn Đại Dương, cũng là bị can trong vụ án này. Trước năm 2017, gia đình ông Nguyễn Văn Minh được biết đến là đại gia ở Bình Dương khi sở hữu và tham gia vào nhiều doanh nghiệp lớn ở Bình Dương, ngoài Tổng Công ty Bình Dương - doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Cụ thể, Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ năm 2010-9/2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành từ tháng 11/2007-11/2017 (từ tháng 12/2017-10/2019 là thành viên thường trực HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành); Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng từ năm 2004-3/2019.

Ông Nguyễn Đại Dương từng được biết là đại gia khét tiếng ở Hà Nội, từng sở hữu chuỗi nhà hàng, showroom ô tô và đặc biệt là vũ trường New Century.