Độ giàu có của “Nữ hoàng livestream” vướng vòng lao lý vì trốn thuế

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ chao đảo trước thông tin “ nữ hoàng livestream” Vy Á bị kết tội trốn thuế. Do lần đầu nên Vy Á không bị xử lý hình sự. Cô bị phạt 1,341 tỷ NDT (khoảng 4.800 tỷ đồng). Ảnh: Getty Image Vy Á tên thật là Hoàng Vy (Huang Wei), sinh ra và lớn lên ở An Huy (Trung Quốc). Năm 2001, cô dấn thân vào kinh doanh khi quyết định lên Bắc Kinh lập nghiệp. Ảnh: Sohu 2 năm sau, ở tuổi 18, cô cùng chồng Đổng Hải Phong (khi đó là bạn trai) thuê một gian hàng vỏn vẹn 6m2 tại chợ đầu mối gần khu sở thú của Bắc Kinh để bán quần áo nữ. Trong vòng 3 tháng, cặp đôi đã kiếm được 100.000 tệ (tương đương 360 triệu đồng). Ảnh: Sina Năm 2008, hai người tới Tây An mở 10 tiệm quần áo. Năm 2012, khi thương mại điện tử phát triển, cặp đôi chuyển đến Quảng Châu, đăng ký cửa hàng online trên Taobao - bước ngoặt trong sự nghiệp của cả hai. Ảnh: Sohu Năm 2016, Vy Á bắt đầu livestream bán hàng trên Taobao. Một năm sau, cô nổi tiếng khắp Trung Quốc khi lập kỷ lục 5 giờ livestream đạt doanh số bán hàng 70 triệu nhân dân tệ (10,8 triệu USD). Ảnh: Sohu Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm ngắn ngủi, nữ hoàng livestream lọt vào danh sách 500 người giàu có nhất Trung Quốc. Ảnh: Sohu Vy Á sở hữu khối tài sản siêu khủng lên tới 9 tỷ nhân dân tệ (32.000 tỷ đồng). Ảnh: Xinhua Ngoài ra, trong bảng xếp hạng tỷ phú năm 2021 của Forbes, vợ chồng Vy Á đứng thứ 490. Ảnh: Sohu Đáng chú ý, Vy Á còn là một trong những gương mặt giương lá cờ đầu tiên trên mặt trận livestream của Taobao. Ảnh: Sohu Thống kê cho thấy, mỗi buổi livestream, số sản phẩm Vi Á bán được thu về doanh thu khoảng 160 triệu NDT (575 tỷ đồng). Ảnh: Sohu Vợ chồng Vy Á hiện sống trong căn biệt thự bề thế tại một đô thị cao cấp ở trung tâm thành phố Hàng Châu. Ảnh: Sohu Vy Á cũng đang sở hữu một chiếc siêu xe Rolls-Royce giá 6 triệu NDT (21,5 tỷ đồng). Ảnh: Sohu Video: Nhiều chiêu trò bán hàng trực tuyến trong mùa giảm giá. Nguồn: VTV24

