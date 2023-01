Dabaco lập kế hoạch lãi 569 tỷ đồng năm 2023

HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco (DBC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023 với tổng doanh thu 24.562 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 569 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2022, hai chỉ tiêu trên lần lượt tăng 9% về doanh thu và giảm 38% về lợi nhuận sau thuế.

Hiện tại công ty chưa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh năm 2022. Trong báo cáo cập nhật mới nhất, SSI Research dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2022 của Dabaco lần lượt đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và 324 tỷ đồng, giảm 61%.

DBC lên kế hoạch cho năm 2023.

Trong năm 2023, SSI Research dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Dabaco lần lượt đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 5% và 500 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ với giả định giá heo hơi trung bình sẽ đạt 60.000 đồng/kg vào năm 2023.

Theo các chuyên gia, với sản lượng chăn nuôi tăng mạnh trong những tháng gần đây (tăng 12,4% so với cùng kỳ trong 11 tháng đầu năm 2022), nguồn cung lợn hơi khó có thể thiếu hụt trong năm 2023, với điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt. Do đó, dự báo giá lợn hơi sẽ không tăng đột biến, kỳ vọng đạt khoảng 60.000 đồng/kg vào năm 2023, tăng 10% so với cùng kỳ.

Về mặt chi phí, chuyên gia dự báo chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ ổn định và bắt đầu giảm trong quý 2/2023, giúp các công ty chăn nuôi sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2023.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là chất xúc tác cần theo dõi trong lĩnh vực này, vì hoạt động thương mại qua biên giới giúp hỗ trợ giá lợn hơi trong năm nay.

Việc xuất khẩu lợn hơi chính thức sang Trung Quốc cũng có thể là yếu tố xúc tác. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra do còn nhiều quy định liên quan đến nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm.