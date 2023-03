Đà Nẵng: Nhà máy nước nghìn tỷ chưa thể vận hành… lộ nguyên nhân

Ngày 9/3, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến kiểm tra thực tế triển khai dự án nhà máy nước Hòa Liên, huyện Hòa Vang hoàn thành từ tháng 9/2022 nhưng vẫn chưa được nghiệm thu, vận hành. (Ảnh: CAND). Theo ông Lương Thạch Vỹ - Phó giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng (đơn vị điều hành), nhà máy hiện chưa có đơn vị tiếp nhận và quản lý, khai thác sử dụng nên không thực hiện được việc hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ. Do đó không đủ cơ sở để tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình. (Ảnh: Người lao động). Hiện chưa có phương án giá nước sạch tại nhà máy và công suất khai thác phù hợp làm cơ sở triển khai thực hiện. Do chậm bàn giao dự án nên công tác quyết toán công trình kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn cũng như thanh toán cho nhà thầu. (Ảnh: CAND). BQLDA đề nghị Sở Xây dựng sớm có văn bản chấp thuận nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng trong tháng 3. (Ảnh: CAND). Về giải tỏa đền bù, BQLDA đề nghị UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo giải quyết 23 hồ sơ đất rừng phát sinh trong khu vực lòng hồ trong tháng 3. (Ảnh: PLO). Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn, dự án đã hoàn thành từ lâu mà không vận hành được do không có đơn vị để bàn giao quản lý vận hành là rất chậm, đáng ra phải chuẩn bị ngay từ khi triển khai dự án. (Ảnh: Báo Đà Nẵng). Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu lãnh đạo TP quyết tâm đưa nhà máy vào quản lý khai thác vận hành trong tháng 3 này, để chậm nhất đến ngày 1/4. (Ảnh: CAND). Nhà máy Nước Hòa Liên là công trình trọng điểm đặc biệt của TP Đà Nẵng giai đoạn 1 có công suất 120.000m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: CAND). Dự án được khởi công ngày 25/3/2020, gồm các hạng mục: Đập tràn thu nước trên sông Cu Đê có diện tích 13.606m2; trạm bơm nước thô có diện tích 727m2, công suất 120.000m3/ngày đêm; tuyến ống dẫn nước thô dài hơn 10,6km; nhà máy xử lý nước có công suất 120.000 m3/ngày đêm….(Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng). Đến tháng 9/2022, dự án được hoàn thành, nhưng vẫn chưa được nghiệm thu, vận hành do chưa có đơn vị tiếp nhận. (Ảnh: Lao Động Thủ đô).

Ngày 9/3, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến kiểm tra thực tế triển khai dự án nhà máy nước Hòa Liên, huyện Hòa Vang hoàn thành từ tháng 9/2022 nhưng vẫn chưa được nghiệm thu, vận hành. (Ảnh: CAND). Theo ông Lương Thạch Vỹ - Phó giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng (đơn vị điều hành), nhà máy hiện chưa có đơn vị tiếp nhận và quản lý, khai thác sử dụng nên không thực hiện được việc hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ. Do đó không đủ cơ sở để tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình. (Ảnh: Người lao động). Hiện chưa có phương án giá nước sạch tại nhà máy và công suất khai thác phù hợp làm cơ sở triển khai thực hiện. Do chậm bàn giao dự án nên công tác quyết toán công trình kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn cũng như thanh toán cho nhà thầu. (Ảnh: CAND). BQLDA đề nghị Sở Xây dựng sớm có văn bản chấp thuận nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng trong tháng 3. (Ảnh: CAND). Về giải tỏa đền bù, BQLDA đề nghị UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo giải quyết 23 hồ sơ đất rừng phát sinh trong khu vực lòng hồ trong tháng 3. (Ảnh: PLO). Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn, dự án đã hoàn thành từ lâu mà không vận hành được do không có đơn vị để bàn giao quản lý vận hành là rất chậm, đáng ra phải chuẩn bị ngay từ khi triển khai dự án. (Ảnh: Báo Đà Nẵng). Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu lãnh đạo TP quyết tâm đưa nhà máy vào quản lý khai thác vận hành trong tháng 3 này, để chậm nhất đến ngày 1/4. (Ảnh: CAND). Nhà máy Nước Hòa Liên là công trình trọng điểm đặc biệt của TP Đà Nẵng giai đoạn 1 có công suất 120.000m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: CAND). Dự án được khởi công ngày 25/3/2020, gồm các hạng mục: Đập tràn thu nước trên sông Cu Đê có diện tích 13.606m2; trạm bơm nước thô có diện tích 727m2, công suất 120.000m3/ngày đêm; tuyến ống dẫn nước thô dài hơn 10,6km; nhà máy xử lý nước có công suất 120.000 m3/ngày đêm….(Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng). Đến tháng 9/2022, dự án được hoàn thành, nhưng vẫn chưa được nghiệm thu, vận hành do chưa có đơn vị tiếp nhận. (Ảnh: Lao Động Thủ đô).