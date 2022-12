Đà Nẵng: Giải tỏa nhà dân quanh “tứ giác vàng” Chi Lăng

Khu "tứ giác vàng" sân Chi Lăng, có 4 mặt tiền đường Lê Duẩn - Ngô Gia Tự - Hùng Vương - Chi Lăng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). (Ảnh: Người lao động). Hàng loạt căn nhà nằm trong phạm vi sân vận động Chi Lăng đang được giải tỏa để bảo đảm thi hành bản án số 30/2017/HSPT ngày 24/1/2017 của TAND Cấp cao tại TP HCM, bàn giao mặt bằng "sạch" cho Cục Thi hành án dân sự. (Ảnh: Người lao động). Hơn 1 tuần qua, đơn vị thi công đang khẩn trương tháo dỡ nhà dân, vận chuyển xà bần phế thải ra khỏi khu vực sân Chi Lăng. (Ảnh: Dân Trí). Để đảm bảo an toàn, nhiều công đoạn trong quá trình giải tỏa sẽ thực hiện thủ công. (Ảnh: Người lao động). Máy xúc cỡ lớn cũng được huy động tháo dỡ những căn nhà đã giải tỏa. Để bảo đảm an toàn, đơn vị thi công thực hiện vây bạt, đặt biển cảnh báo trong suốt quá trình làm việc. (Ảnh: Dân Trí). Ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho hay, khi thực hiện thu hồi đất theo quyết định năm 2010 của TP Đà Nẵng, tổng hồ sơ tại khu vực quanh sân Chi Lăng có liên quan đến việc thi hành án là 100 hồ sơ. Đến nay, quận Hải Châu đã thu 89 hồ sơ, tương đương 89 nhà dân. (Ảnh: Người lao động). Trong quá trình di dời, có một số người dân tự đập phá tháo dỡ, gây nên cảnh quan rất nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Trước tình trạng đó, UBND quận đã chủ động xin ý kiến của UBND TP Đà Nẵng dùng ngân sách địa phương để triệt hạ, tôn tạo cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực này. UBND thành phố đã đồng ý, giao cho Cục Thi hành án và UBND quận triển khai. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại). Trên cơ sở đó, quận đã thực hiện các thủ tục theo quy định dọn dẹp vệ sinh xà bần và xây dựng tường rào để quan lý và tôn tạo cảnh quan khu vực. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại). Lượng xà bần phế thải sẽ được vận chuyển từ 21h đến 5h sáng để đảm bảo an toàn giao thông. Dự kiến trước Tết Nguyên đán, quận sẽ hoàn thành xong các phần việc này. (Ảnh: Người lao động). Được biết, khu "tứ giác vàng" sân Chi Lăng là tài sản lớn liên quan đến đại án Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh. Thi hành án sân vận động Chi Lăng là vấn đề nhức nhối kéo dài, được cử tri Đà Nẵng quan tâm, kiến nghị sớm dứt điểm. (Ảnh: Dân Trí).

