Đà Nẵng: Cận cảnh trường mầm non 15 tỷ chưa bàn giao đã nứt chằng chịt

Dự án mở rộng trường mầm non số 2 Hòa Phong (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư và bắt đầu triển khai từ năm 2020. Dự án do UBND huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, với tổng vốn gần 15 tỷ đồng. Công ty TNHH Huy Như làm nhà thầu thi công. (Ảnh: Vietnamnet). Quy mô của dự án bao gồm: San nền nâng cao độ khu đất quy hoạch mở rộng với tổng diện tích 5.476m2 (cao độ san nền trung bình 3,5m); xây mới khối lớp học 2 tầng bố trí 4 phòng học và hội trường, diện tích xây dựng 676m2, tổng diện tích sàn xây dựng 1.352m2; hệ thống tường rào với tổng chiều dài khoảng 202m; hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị xây lắp công trình và PCCC; trang thiết bị phục vụ dạy học và trang thiết bị hội trường kèm theo. (Ảnh: Tổ Quốc). Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2022. Đến nay, dự án vẫn còn dang dở, chưa hoàn thiện nhưng tại công trình đã xuất hiện các vết nứt chằng chịt khắp các phòng học, phòng chức năng. (Ảnh: Người lao động). Rất nhiều vết chằng chịt trên tường công trình 15 tỷ đồng. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Vết nứt xuất hiện chằng chịt bên trong các phòng học. Nguyên nhân nứt, theo Ban quản lý dự án, là do co ngót vật liệu từ gạch không nung. Tuy nhiên, ý kiến nhiều kỹ sư xây dựng làm việc tại Đà Nẵng cho rằng nguyên nhân có thể do việc san nền không đúng kỹ thuật, vật liệu san nền không đảm bảo, sử dụng vật liệu sắt, thép bị rỉ sét... (Ảnh: Người lao động). Tại các phòng ở tầng 2 đã xuất hiện chằng chịt các vết nứt. Đến ngày 5/5, nhà thầu cho công nhân đục vết nứt ra để trét xi măng, để lại hình ảnh nham nhở. (Ảnh: Người lao động). Liên quan đến việc này, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang cho biết, đã nắm được sự việc và sẽ có thông tin cụ thể sau khi kiểm tra. (Ảnh: Người lao động). Dư luận tại Đà Nẵng đang đặt ra câu hỏi về chất lượng công trình trường Mầm non số 2 Hòa Phong có đảm bảo an toàn để đón học sinh vào học tập trong năm học 2022 - 2023. (Ảnh: Tổ Quốc). Khu vực bờ kè có dấu hiệu sạt lở dù các công nhân vẫn đang thi công. (Ảnh: Tổ Quốc). Trường mầm non số 2 Hòa Phong đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Người lao động).

