Hà Nội: Nhiều nhà cửa bị hư hỏng vì thi công trường Tiểu học Thúy Lĩnh

Dự án cải tạo, xây dựng trường tiểu học Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư; nhà thầu là liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hòa Nam - Công ty TNHH Thiết bị công nghệ phòng cháy chữa cháy thế hệ mới - Công ty CP Tư vấn đầu tư hạ tầng và Năng lượng điện. Gói thầu này trị giá 77.921 tỷ đồng; giá trúng thầu là 77.501 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 390 ngày. Tháng 7/2020, dự án trường tiểu học Thúy Lĩnh được khởi công và nay đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, công trình đã khiến nhiều ngôi nhà của người dân nằm sát trường bị hư hỏng. Thậm chí, có nhà còn xuất hiện hiện tượng lún, nghiêng. Ngày 22/2/2022, ghi nhận của phóng viên tại nhà của ông Nguyễn Bá Quân (ngay cạnh trường tiểu học Thúy Lĩnh) thấy, trên tường có chằng chịt những vết nứt cả trong lẫn ngoài. Ông Quân cho biết, ban đầu tường nhà của gia đình chỉ xuất hiện một vài vết nứt nhỏ nhưng càng ngày vết nứt xuất hiện càng nhiều, và có hiện tượng lớn dần. Bên cạnh đó, nhà của ông Nguyễn Bá Quân còn có hiện tượng lún, nghiêng dần sang phía trường tiểu học Thúy Lĩnh khiến gia đình bất an. Một số vị trí khác tại ngôi nhà của ông Quân bị hư hỏng vì thi công xây dựng trường Tiểu học Thúy Lĩnh. Tương tự, bên trong nhà của ông Lê Văn Tứ cũng xuất hiện vết rạn nứt tại một vài vị trí trên tường. Ông Tứ cho biết: “May mắn móng nhà của gia đình tốt nên không bị ảnh hưởng nhiều so với các hộ khác. Hôm qua (tức 21/2/2022), có đơn vị thi công họ đến ghi nhận, hứa hỗ trợ cho 5 triệu đồng”. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước việc thi công xây dựng trường tiểu học Thúy Lĩnh là nhà của ông Vũ Sĩ Hải (nhà số 1C, ngõ 115/10 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam). Theo quan sát của phóng viên, tại nhà ông Hải hiện có nhiều vết nứt toác chạy dài từ chân móng lên hoặc khắp trên tường, khiến kết cấu ngôi nhà bị thay đổi. Các vết nứt ngày càng mở rộng thêm, đến nay chỗ rộng nhất đã hơn 5cm. Theo ông Hải, mỗi lần trời mưa, nhà của ông liền bị thấm nước gây ẩm mốc, bong tróc sơn, ảnh hưởng đến kết cấu và độ bền căn nhà. Hiện gia đình cũng rất hoang mang. Vết nứt toác chạy dài trên tường nhà gia đình ông Hải để lọt cả bàn tay người lớn. Ngôi nhà này cũng có hiện tượng bị sụt lún, nghiêng. Ông Hải cho biết, gia đình đã làm đơn gửi đến UBND phường Lĩnh Nam và Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai để yêu cầu được giải quyết sự việc. Phía bên đơn vị nhà thầu, thi công sau khi nắm bắt thông tin đã cho người sang sơn lại và che chắn vết nứt nhưng rất sơ sài, mưa xuống nước vẫn thấm dột khắp tường nhà. Ông Hải bức xúc cho rằng, nhà thầu và đơn vị thi công đang coi thường tính mạng, tài sản của người dân. Thể hiện thái độ vô trách nhiệm khi đến để "thương lượng" với người dân bằng miệng và "mặc cả" về số tiền đền bù, khắc phục thiệt hại chứ không hề có văn bản.

