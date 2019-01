Đã mắt ngắm bưởi cảnh mini trĩu trịt quả "đổ bộ" Hà Nội

Thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh chơi Tết bắt đầu nhộn nhịp, sôi động. Nhà vườn từ nhiều nơi như Hoài Đức, Diễn (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên)... bắt đầu đưa sản phẩm về Hà Nội, bày bán những loại cây cảnh độc đáo nhất dịp Tết 2019.



Những chậu bưởi cảnh mini vàng óng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường.



Theo một nhà vườn, cây bưởi cảnh mới được chuyển đến Thủ đô từ trước Tết dương lịch để phục vụ cho nhu cầu sắm cây cảnh Tết của người dân.



So với những loại cây cảnh chơi Tết khác được bày bán trên đường phố Hà Nội, các chậu bưởi cảnh mini nổi bật nhờ dáng cây uốn lượn đẹp mắt, quả sai trĩu cành và nhỏ gọn, có thể để trong nhà mà không chiếm quá nhiều diện tích không gian.



Ngoài ra, do được ghép từ giống bưởi Diễn nên bưởi cảnh mini có mùi thơm khá dễ chịu.



Cầu kỳ trong khâu chăm sóc, vì thế, bưởi cảnh mini cũng có giá bán không hề "mềm", thậm chí được mệnh danh là bưởi cảnh dành cho đại gia. Mỗi chậu bưởi cảnh mini dao động từ 3-20 triệu đồng, thậm chí có những cây bưởi bonsai cổ thụ giá ên đến 80 triệu đồng.



Theo anh Hoàng Đình Chính (chủ vườn bưởi cảnh trên đường 379 Ecopark - Hà Nội): "Giá bán bưởi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi đời của cây, dáng và thế cây độc lạ, gốc bưởi sù sì hay không. Ngoài ra, số lượng quả bưởi trên cây cũng là yếu tố quyết định mức giá bưởi cảnh cao hay thấp".



Để bưởi đậu quả đẹp đúng dịp Tết, nhất là bưởi cảnh mini, muốn cây sai quả thì nhà vườn phải ghép bưởi từ khoảng tháng 2 đến tháng 4, khi trái đã lớn nhất định. "Ghép nhiều là thế nhưng tỉ lệ quả còn lại trên cây không nhiều, chỉ khoảng 60% so với số ghép ban đầu", anh Chính cho hay.



Hiện tại, nhiều người dân Thủ đô đã xuống phố hoặc về các nhà vườn để chọn bưởi cảnh chơi Tết.

Mỗi gốc bưởi mini thường có 30-50 quả. Bưởi cảnh mini có dáng sang trọng, mang ý nghĩa sum vầy.



Theo xu hướng năm 2019, nhiều người muốn chọn cho mình 1 cây bưởi đẹp, nhưng kèm theo đó cũng phải nhỏ gọn vì phần lớn nhiều gia đình ở phố không có diện tích rộng.



Ngoài ra, trên thị trường còn nhiều loại cây cảnh chơi Tết khác như bưởi cổ thụ, trâu cõng quất... có giá khá "chát" nhưng vẫn được nhiều khách Hà Nội tìm mua.

