Cụ duối trăm tuổi trên quốc lộ, đại gia không nỡ lướt qua

Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được xem là thủ phủ Mai vàng ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, bên cạnh mai vàng, nơi đây cũng quy tụ nhiều loại bonsai độc đáo. Không hiếm những cụ duối với dáng thế độc lạ được định giá tiền tỷ khiến nhiều người phải trầm trồ. Gốc duối hơn trăm năm tuổi này đang thuộc sở hữu của một nghệ nhân ở phường Bình Định, Thị xã An Nhơn. Được trưng bày ngay cạnh quốc lộ 1A, gốc duối rừng này được nhiều người là các đại gia ở trong và ngoài tỉnh đến chiêm ngưỡng và trả giá. Gốc duối lùn có hình thù độc, lạ, nổi nhiều u cục. Tuy nhiên, chủ nhân của gốc duối, ông H. cho biết, đây chưa phải là cây bonsai độc đáo nhất trong vườn của ông. Chỉ tay sang gốc duối "lạ" trên chiếc thuyền gần đó, ông H. cho biết, gốc duối này còn giá trị cao hơn gấp 3-4 lần. Đã có nhiều người trả giá vài trăm triệu cho gốc duối độc đáo này nhưng ông chưa đồng ý bán. Ông H cho biết, gốc duối này có tuổi đời vài trăm năm, được đào trong tự nhiên, có dáng thế độc lạ. Bất cứ người đam mê cây cảnh nào cũng sẽ bị cụ duối này "chinh phục" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều đại gia từ Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình hay Tây Ninh,... đi ngang qua đều ghé lại xem cây. Duối là một trong những cây thân gỗ có tuổi thọ rất cao, lên đến hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm. Theo quan niệm, đây là loại cây ban tài phát lộc, mang đến sự may mắn. "Trong giới bonsai, duối được xem là biểu tượng cho sức sống trường tồn mang đến sự may mắn, bình an, phát tài phát lộc cho chủ sở hữu nên được nhiều người ưa thích.", ông H. cho biết.

