Cư dân The Vesta phản đối CĐT Hải Phát phá sân chơi trẻ em làm bãi xe

Sáng sớm ngày 15/9, hàng nghìn cư dân sinh sống tại chung cư The Vesta (Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) tập trung nhau kín khu vực sân chung nhằm phản đối việc chủ đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) - “phá dỡ” khuôn viên cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em làm bãi đỗ xe. Nhiều băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực được người dân mang xuống sân để phản đối chủ đầu tư. Ban quản trị chung cư The Vesta cho biết, dự án The Vesta gồm 8 tòa cao tầng (V1-V8), mật độ dân cư đông đúc, trong khi chỉ có 2 khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em. Hai khu vui chơi này được chủ đầu tư xây dựng bằng việc cắt một phần diện tích đất tại hai ô đất ký hiệu P-01 và P-02 theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt là bãi đỗ xe. Tuy nhiên, không hiểu vì sao từ khi xây dựng dự án chủ đầu tư lại không làm? Nhiều người dân cho rằng, chủ đầu tư Hải Phát đang “lừa dối khách hàng”. Nếu sân chơi trẻ em bị phá dỡ thì cả dự án không còn khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng dành cho trẻ em nữa. Nhiều người dân nhấn mạnh, ban đầu họ mua nhà của Hải Phát vì ở đây có khu vui chơi này. Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Tâm (cư dân) bức xúc nói: “Nếu Hải Phát đưa bản đồ ngay từ đầu mà chỗ này (tức khuôn viên cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em nằm giữa tòa V3 và V6 -PV) có bãi giữ xe thì tôi đã không mua nhà của Hải Phát. Một tòa nhà có 18 tầng, mỗi tầng có 16 căn hộ gia đình, hầu hết mỗi gia đình đều có trẻ em. Như vậy, mỗi tòa có bao nhiêu trẻ em, còn chưa kể người lớn tuổi mà bây giờ phá khu cây xanh đi, trẻ em sẽ chơi ở đâu?”. Cả người lớn, trẻ nhỏ đều tập trung kín quanh khu vực sân chung của The Vesta dù thời tiết nắng nóng, oi bức. Đội an ninh được phía chủ đầu tư đưa đến khu vực cư dân tập trung phản đối việc phá dỡ viên cây xanh và khu vui chơi để làm bãi đỗ xe. Cư dân The Vesta tỏ ra vô cùng bức xúc. Người dân tập trung ngăn cản không cho chủ đầu tư thực hiện công việc phá dỡ khu vui chơi này. Phía Ban quản trị chung cư The Vesta trước đó cũng đã có kiến nghị tới Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hà Đông và UBND phường Phú Lãm xem xét tạm dừng thi công bãi đỗ xe và nghiên cứu phương án cho phép cư dân được giữ lại khu vui chơi trẻ em như hiện tại. Tuy nhiên, đến thời điểm này cư dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía chủ đầu tư nên những tấm băng rôn phản đối vẫn còn được treo đỏ rực khắp chung cư The Vesta.

Sáng sớm ngày 15/9, hàng nghìn cư dân sinh sống tại chung cư The Vesta (Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) tập trung nhau kín khu vực sân chung nhằm phản đối việc chủ đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) - “phá dỡ” khuôn viên cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em làm bãi đỗ xe. Nhiều băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực được người dân mang xuống sân để phản đối chủ đầu tư. Ban quản trị chung cư The Vesta cho biết, dự án The Vesta gồm 8 tòa cao tầng (V1-V8), mật độ dân cư đông đúc, trong khi chỉ có 2 khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em. Hai khu vui chơi này được chủ đầu tư xây dựng bằng việc cắt một phần diện tích đất tại hai ô đất ký hiệu P-01 và P-02 theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt là bãi đỗ xe. Tuy nhiên, không hiểu vì sao từ khi xây dựng dự án chủ đầu tư lại không làm? Nhiều người dân cho rằng, chủ đầu tư Hải Phát đang “lừa dối khách hàng”. Nếu sân chơi trẻ em bị phá dỡ thì cả dự án không còn khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng dành cho trẻ em nữa. Nhiều người dân nhấn mạnh, ban đầu họ mua nhà của Hải Phát vì ở đây có khu vui chơi này. Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Tâm (cư dân) bức xúc nói: “Nếu Hải Phát đưa bản đồ ngay từ đầu mà chỗ này (tức khuôn viên cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em nằm giữa tòa V3 và V6 -PV) có bãi giữ xe thì tôi đã không mua nhà của Hải Phát. Một tòa nhà có 18 tầng, mỗi tầng có 16 căn hộ gia đình, hầu hết mỗi gia đình đều có trẻ em. Như vậy, mỗi tòa có bao nhiêu trẻ em, còn chưa kể người lớn tuổi mà bây giờ phá khu cây xanh đi, trẻ em sẽ chơi ở đâu?”. Cả người lớn, trẻ nhỏ đều tập trung kín quanh khu vực sân chung của The Vesta dù thời tiết nắng nóng, oi bức. Đội an ninh được phía chủ đầu tư đưa đến khu vực cư dân tập trung phản đối việc phá dỡ viên cây xanh và khu vui chơi để làm bãi đỗ xe. Cư dân The Vesta tỏ ra vô cùng bức xúc. Người dân tập trung ngăn cản không cho chủ đầu tư thực hiện công việc phá dỡ khu vui chơi này. Phía Ban quản trị chung cư The Vesta trước đó cũng đã có kiến nghị tới Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hà Đông và UBND phường Phú Lãm xem xét tạm dừng thi công bãi đỗ xe và nghiên cứu phương án cho phép cư dân được giữ lại khu vui chơi trẻ em như hiện tại. Tuy nhiên, đến thời điểm này cư dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía chủ đầu tư nên những tấm băng rôn phản đối vẫn còn được treo đỏ rực khắp chung cư The Vesta.