Cư dân Lanmak Tower bất an với chuông báo cháy kêu quá nhỏ

Mới đây, phản ánh đến đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống cư dân ở tháp 2 của Tổ hợp chung cư cao tầng N04B Ngoại Giao Đoàn (Lanmak Tower N04B; phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết họ đang cảm thấy bất an, sống trong lo sợ vì chuông báo cháy tòa nhà hoạt động bất thường.



Một cư dân sinh sống tại tầng 26 tháp 2 chung cư Lanmak Tower N04B cho hay, họ chỉ nghe thấy tiếng chuông báo cháy kêu khi đang ở phòng khách hoặc phòng bếp. Nếu vào phòng ngủ, đóng cửa lại thì tiếng chuông báo cháy chỉ nghe thấy rất bé, hoặc không còn nghe thấy gì.

“Chúng tôi nằm trong phòng ngủ không may tòa nhà xảy ra hỏa hoạn nhưng không nghe thấy tiếng chuông báo cháy thì làm sao mà biết đường chạy. Chưa kể những gia đình có ông bà lớn tuổi chậm chân chậm tay, trẻ nhỏ nữa khi xảy ra sự cố, trong phòng ngủ không nghe thấy tiếng chuông sao có thể thoát nạn”, một cư dân sinh sống tại tầng 26 tháp 2 chung cư Lanmak Tower lo lắng.

Tương tự, một cư dân khác cũng cho hay: "Chuông báo cháy đúng là chỉ nghe được ở phòng khách, còn phòng ngủ chắc phải có giải pháp khác. Đang ngủ mà không nghe thấy chuông cũng rất nguy hiểm".

Các cư dân tại đây đã gửi thông tin phản ánh đến Ban quản trị chung cư Lanmak Tower N04B để có hướng khắc phục, xử lý chuông báo cháy để tiếng chuông kêu to hơn nhằm đảm bảo an toàn đến tính mạng và tài sản mọi người đang sinh sống. Tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết khiến cư dân luôn cảm thấy bất an, sợ hãi.