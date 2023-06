Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, việc Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình thi công hạng mục sai vị trí, không có trong dự án, xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, thi công một số hạng mục công trình đã hết thời hạn thi công đã ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng, làm thay đổi hiện trạng cảnh quan tự nhiên trong khu di sản (vi phạm Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An).



Ngang nhiên xâm phạm lõi di sản

Thông tin trên báo chí, UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình mới đây đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình số tiền 110 triệu đồng vì có hành vi xây dựng trái phép trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Đồng thời, UBND huyện Hoa Lư cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt) phải hoàn thành hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn nêu trên, Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh, phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Cty Cuộc sống Ninh Bình xâm phạm di sản lõi Tràng An là ai? (ảnh minh họa: Internet).

Trước đó, ngày 31/3/2023, tại văn bản về việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất tại xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư), Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác tuần tra, phối hợp kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình có địa chỉ tại thôn Văn Lâm đang thi công xây dựng một số hạng mục công trình đã hết thời hạn cấp phép thi công từ 31/12/2022 và tiếp tục xây dựng 1 nhà kích thước (5x3)m, 1 nhà kích thước (5x9)m không có trong giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên đất dự án thuộc vùng lõi Di sản Tràng An.

Ngày 23/3/2023, Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với UBND xã Ninh Hải kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình dừng ngay hoạt động thi công xây dựng, hoàn trả mặt bằng cảnh quan cho vùng lõi di sản, xong trước ngày 27/3/2023. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng, Công ty đã không chấp hành việc tháo dỡ mà vẫn tiếp tục cho xây dựng để hoàn thiện các công trình vi phạm.

Hồ sơ xử lý vi phạm cũng nêu rõ, trước đó, tháng 11/2022, cũng tại vị trí nêu trên Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình xây dựng 1 nhà trong cụm nhà phục vụ bể bơi (ký hiệu số 10 trên bản vẽ tổng thể mặt bằng), sai vị trí so với bản vẽ mặt bằng tổng thể và có diện tích xây dựng lớn hơn 285,6m2 so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp ngày 29/6/2022).

Vi phạm trên đã được Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra lập biên bản đề nghị Công ty dừng ngay việc xây dựng hạng mục vi phạm, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh giấy phép xây dựng; UBND huyện Hoa Lư có văn bản đề nghị UBND xã Ninh Hải xử lý vi phạm. Tuy nhiên đến nay, qua kiểm tra Công ty không chấp hành tiếp tục xây dựng công trình vi phạm.

Do đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình dừng ngay hoạt động thi công xây dựng, tháo dỡ phần công trình vi phạm hoàn trả mặt bằng cảnh quan, làm thủ tục điều chỉnh dự án và gia hạn giấy phép xây dựng.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 4/4/2023, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã có văn bản giao cho UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng , sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 20/4.

Biết gì về Cty Cuộc sống Ninh Bình?

Theo giới thiệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình được thành lập vào ngày 26/6/2006, có địa chỉ trụ sở chính tại thung lũng Đền Thái Vi, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày, gồm: Khách sạn; biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Quang.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Quang còn là đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp khác tại TP Hà Nội như: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình, Công ty CP Cuộc Sống Tốt Đẹp, Công ty CP An Kết Nối (cùng có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại nhà số 10A, ngõ 59, phố Quảng Khánh, phường Quảng An, quận Tây Hồ); Công ty TNHH Anh Nguyễn (địa chỉ tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình); Công ty CP Đầu tư Nhà rượu vang (trụ sở tại số 64, phố Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ).

Mặt khác, ông Nguyễn Ngọc Quang cũng đại diện pháp luật cho Công ty CP Anh Minh Hiếu Khách (địa chỉ tại số 18 phố Núi, Khu biệt thự Núi Biển Anh Nguyễn, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Doanh nghiệp tư nhân Làng Tam Cốc (thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).