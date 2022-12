Coteccons lâm cảnh thua lỗ lần đầu trong năm nay

Quý 3, CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) báo cáo lỗ ròng 4 tỷ đồng so với mức lỗ ròng 12 tỷ đồng của cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu do hoạt động xây dựng kém tích cực và chi phí dự phòng cao cho các dự án tồn đọng.

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ còn 1,8 tỷ sau hai quý thua lỗ.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo CTD sẽ lỗ ròng 14 tỷ đồng trong năm 2022 chủ yếu do ghi nhận doanh thu và biên lợi nhuận giảm, là năm lỗ đầu tiên của doanh nghiệp xây dựng hàng đầu này. Điều này tương ứng dự báo doanh nghiệp lỗ hơn 12 tỷ đồng trong quý cuối năm.

VCSC dự báo lợi nhuận năm 2023 đạt 165 tỷ đồng do kỳ vọng biên lợi nhuận gộp năm 2023 sẽ tăng đạt 3,3% từ mức cơ sở thấp trong dự báo năm 2022. Tuy nhiên, hoạt động của mảng xây dựng dân dụng kém tích cực và cạnh tranh gay gắt sẽ hạn chế khả năng tăng biên lợi nhuận.

CTD sẽ ghi nhận năm kinh doanh thua lỗ?

Tại ngày 30/9, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CTD âm gần 2.000 tỷ đồng do công ty tăng mạnh hàng tồn kho, phải thu và đầu tư chứng khoán kinh doanh 255 tỷ đồng.



Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý 3 đạt 17.757 tỷ đồng, tăng 18%, chủ yếu do tăng khoản phải thu và hàng tồn kho. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn (thu từ khách hàng) 10.310 tỷ đồng, tăng gần 12% so với quý 2/2022, và tăng 20% so với đầu năm.

Đáng chú ý, CTD có khoản nợ xấu phải thu 484 tỷ đồng đối với Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt – đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh; 122 tỷ đồng nợ xấu ở CTCP Đầu tư Minh Việt; và 540 tỷ đồng ở nhóm khách hàng khác.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải cuối kỳ của Coteccons là 9.562 tỷ, trong đó doanh nghiệp đi vay tổng cộng 1.464 tỷ. Dư nợ trái phiếu là 495 tỷ, gần 967 tỷ là vay từ ngân hàng (chủ yếu là ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động).

Về danh mục trái phiếu Công ty đang nắm giữ, 100% danh mục trái phiếu nắm giữ của Coteccons là trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ tổ chức uy tín, danh mục đầu tư đa dạng với hơn 6 tổ chức phát hành.

"Công ty khẳng định trái phiếu trong danh mục nắm giữ không liên quan đến các tổ chức phát hành theo như một số nguồn tin không chính xác", Coteccons khẳng định trong văn bản công bố hồi giữa tháng 11.

Danh mục trái phiếu nắm giữ của Coteccons có thỏa thuận mua lại với kỳ hạn không quá 1 năm hưởng lãi suất từ 7,5-12% vẫn đang được các tổ chức phát hành thanh toán cả lãi và gốc đầy đủ, cụ thể Công ty đã thu về 469 tỷ so với số trái phiếu nắm giữ cuối kỳ quý 2/2022.

Về hoạt động xây dựng, Coteccons khẳng định các dự án xây dựng mà Công ty đang thi công không liên quan đến các chủ đầu tư Bất động sản như một số tin đồn.

Đối với các công trình đã hoàn thành để lại từ năm 2020 về trước có liên quan đến chủ đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho 2 Dự án Alpha Hill và IFC Saigon Tower One.

Cụ thể, khoản phải thu đối với dự án Alpha Hill là 34 tỷ, đã thực hiện trích lập dự phòng 34 tỷ. Còn khoản phải thu đối với dự án IFC Tower One là 7,9 tỷ, đã thực hiện trích lập 7,9 tỷ.