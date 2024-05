Tây Ninh: Nhật Trung “một mình một ngựa” chờ kết quả 4 gói thầu

Duy nhất tham dự 4 gói thầu đang xét thầu

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm sáng 10/5/2024, Công ty Nhật Trung tham dự và chờ kết quả của 8 gói thầu đang ở giai đoạn xét thầu. Đặc biệt, có 4 gói thầu đơn vị này cùng liên danh tham gia, không vấp phải sự cạnh tranh của doanh nghiệp nào.

Đáng kể đầu tiên là 2 gói thầu - do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Châu làm chủ đầu tư:

Gói thầu thi công xây dựng + thiết bị, thuộc Dự án Trụ sở Công an xã Tân Hội, có giá 2.674.911.601 đồng; ngày 24/4/2024, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm đã công bố Biên bản mở thầu, theo đó, duy nhất Công ty Nhật Trung dự thầu với giá 2.604.535.781 đồng.

Gói thầu thi công xây dựng + thiết bị, thuộc Dự án Trường Mầm non Tân Hiệp, có giá 5.790.233.990 đồng (giá dự toán 5.780.105.190 đồng). Theo Biên bản mở thầu, được Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng công bố ngày 23/4, duy nhất liên danh Công ty Nhật Trung - Công ty TNHH MTV Nguyên Vũ CORP - Công ty TNHH Thiết bị Hòa Việt dự thầu với giá 5.548.228.770 đồng.

Biên bản mở thầu Gói thầu thi công xây dựng + thiết bị, thuộc Dự án Trường Mầm non Tân Hiệp (Nguồn MSC)

Tiếp theo là 2 gói thầu khác, cũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Nhà lưu giữ hài cốt cho đồng bào dân tộc Khmer, có giá 1.404.533.000 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên làm chủ đầu tư. Theo Biên bản mở thầu, do Công ty TNHH Dương Hoàng Nam (bên mời thầu) công bố ngày 17/4/2024, duy nhất Công ty Nhật Trung dự thầu với giá 1.300.284.742 đồng.

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Trường Tiểu học Bình Phong, có giá trị 1.970.958.200 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư; ngày 10/4/2024, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng (bên mời thầu) công bố kết quả mở thầu, duy nhất Công ty Nhật Trung dự thầu với giá 1.890.950.703 đồng.

Công ty Nhật Trung có năng lực ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung (Công ty Nhật Trung, địa chỉ tại Khu phố 1, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thành lập năm 2004; ông Nguyễn Đình Minh là người đại diện pháp luật.

Số liệu PV tham khảo được, từ năm 2014 đến nay, công ty đã tham gia 61 gói thầu, trúng 41 gói, 8 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu trên 235 tỷ đồng.

Công ty là một trong những nhà thầu thực lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có tỷ lệ trúng thầu khá cao và liên tục. Từ năm 2019 - 2023, mỗi năm đơn vị trúng 6 – 8 gói thầu, chủ yếu là các bên (trên địa bàn tỉnh Tây Ninh), như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Châu, trúng 11 gói; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu, trúng 11 gói; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu, trúng 5 gói; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tây Ninh, trúng 5 gói; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu, trúng 4 gói…

Các gói thầu tiêu biểu - Công ty Nhật Trung đã trúng và đang thực hiện gần đây, có thể kể đến:

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Xây mới cổng, hàng rào công viên - Nghĩa trang Nhân dân TX. Hòa Thành; tại Quyết định số 78/QĐ-BQL ngày 23/4/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Hòa Thành đã phê duyệt Công ty Nhật Trung trúng thầu với giá 5.200.889.248 đồng, thực hiện trong 180 ngày.

(Tại gói thầu, tuy nhà thầu bỏ giá cao nhất so 2 đối thủ còn lại, nhưng Công ty Nhật Trung đã thắng. Bởi, Công ty TNHH Cửu Long KTP bỏ giá thấp nhất 5.103.682.191,7775 đồng, bị loại vì lý do “không đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật”; Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát bỏ giá thấp thứ hai 5.153.799.966 đồng, bị loại vì lý do “không đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ”.)

Công viên TX Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (Ảnh minh họa)

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Xây dựng doanh trại đại đội thiết giáp - phòng tham mưu, có tổng mức đầu tư 17.997.400.000 đồng; được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-SKHĐT ngày 7/2/2023. Ngày 15/12/2023, tại Quyết định số 5720/QĐ-BCH, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Công ty Nhật Trung trúng thầu với giá 14.298.691.000 đồng, thực hiện trong 300 ngày.

(Tại gói thầu, Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng là đơn vị mời thầu; duy nhất Công ty Nhật Trung tham dự và trúng thầu.)

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Xây mới trụ sở UBND, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Minh, có tổng mức đầu tư 22.830.550.000 đồng, được UBND TP. Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 27/12/2022. Ngày 2/10/2023, tại Quyết định số 507/QĐ-BQLDA, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tây Ninh đã phê duyệt liên danh Công ty Nhật Trung – Công ty TNHH MTV Nguyên Vũ Corp trúng thầu với giá 17.529.194.000 đồng, thực hiện trong 300 ngày.

(Tại gói thầu, có 2 nhà thầu tham gia dự thầu; liên danh Nhật Trung – Nguyên Vũ Corp, tuy là nhà thầu bỏ giá cao hơn nhiều so giá dự toán của gói thầu, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Trong khi đó, mặc dù là đơn vị bỏ giá rất thấp 15.286.474.680,36 đồng so giá dự toán 17.707.270.000 đồng, nhưng Tổng công ty CP Công trình Viettel đã bị loại, vì lý do “E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm”.)

Gói thầu thi công xây dựng + thiết bị, thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Hội A (Điểm trường ấp Hội An - điểm chính); ngày 6/9/2023, tại Quyết định số 2472/QĐ-BQLDA, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Châu đã phê duyệt liên danh Công ty Nhật Trung – Công ty TNHH MTV Nguyên Vũ Corp trúng thầu với giá 8.926.616.000 đồng, thực hiện trong 270 ngày.

(Tại gói thầu, có 2 liên danh nhà thầu tham gia. Theo đó: Liên danh Công ty TNHH Hoa Sen - Công ty TNHH MTV Duy Chánh, có giá dự thầu (sau giảm giá) 8.430.132.313,24 đồng; liên danh Công ty Nhật Trung – Công ty TNHH MTV Nguyên Vũ Corp, có giá dự thầu (sau giảm) 8.926.616.228 đồng. Mặc dù chào giá thấp hơn, nhưng liên danh Hoa Sen – Duy Chánh đã bị loại, vì lý do “E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT”… )