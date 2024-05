Tây Ninh: Cty Tâm An Techcons 2 ngày liên tiếp trúng 4 gói thầu

Năng lực của nhà thầu quen

Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons (địa chỉ tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) thành lập tháng 10/2016; ông Nguyễn Mộng Tài là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu, từ năm 2020 đến nay, công ty đã tham gia 24 gói thầu, trúng 19 gói, trượt 2 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Trong số 19 gói trúng thầu, thì 11 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu làm chủ đầu tư (chủ yếu trúng thầu năm 2023, 2024).

Các gói thầu đã trúng còn lại, cũng hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tây Ninh (6 gói); Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Dầu (1 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (1 gói). Tổng giá trị trúng thầu 29.553.638.554 đồng (có 1.864.251.000 đồng là các gói chỉ định thầu).

Xét ở phân khúc nhà thầu vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có thể thấy, Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons có nhiều thực lực. Cụ thể, khi tham gia thị trường đấu thầu lần đầu tiên năm 2020, đơn vị trúng 2 gói; năm 2021, tham gia 8 gói thầu và trúng 7 gói.

Quyết định số 756 ngày 16/7/2021 của BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Tây Ninh chỉ định thầu cho công ty Tâm An Techcons.

Đáng kể, trong cùng ngày 16/7.2021, Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tây Ninh chỉ định trúng thầu 2 gói thầu xây dựng, trên địa bàn:

Thi công xây dựng, thuộc Dự án “Công trình Hẻm số 4, đường Nguyễn Trãi, TP. Tây Ninh”, có giá chỉ định thầu 259.739.000 đồng, thực hiện trong 3 tháng.

Thi công xây dựng, thuộc Dự án “Công trình nhánh 2, Hẻm 18 và hẻm nhánh Hẻm 18, đường Nguyễn Văn Rốp, TP. Tây Ninh”, có giá chỉ định thầu 209.818.000 đồng, thực hiện trong 3 tháng.

Trong 2 ngày “một mình một ngựa” về đích 4 gói thầu

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons đã giành chiến thắng 4 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu làm chủ đầu tư, mà không vấp phải sự cạnh tranh nào do là đơn vị duy nhất tham dự. Cụ thể:

Gói thầu số 1 xây lắp (bao gồm xây dựng), thuộc Dự án “Công trình sân nền khuôn viên trụ sở UBND xã Lộc Ninh”; Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons trúng thầu với giá 1.689.268.930 đồng (giá gói thầu 1.695.317.430 đồng), thực hiện trong 150 ngày; theo Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số 330/QĐ-BQL ngày 11/4/2024, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu.

Trụ sở UBND xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu (ảnh tư liệu)

Gói thầu số 1 xây lắp (bao gồm xây dựng + ATGT), thuộc Dự án “Công trình đường Tổ 11, ấp Tân Định 1”, xã Suối Đá; Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons trúng thầu với giá 1.415.781.285 đồng (giá gói thầu 1.418.087.655 đồng), thực hiện trong 150 ngày; theo Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số 331/QĐ-BQL ngày 11/4/2024, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu.

Gói thầu số 1 xây lắp (bao gồm xây dựng + ATGT), thuộc Dự án “Công trình đường số 18, ấp Phước Lộc A”, xã Phước Minh; Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons trúng thầu với giá 1.731.114.559 đồng (giá gói thầu 1.740.232.103 đồng), thực hiện trong 150 ngày; theo Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số 333/QĐ-BQL ngày 12/4/2024, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu.

Gói thầu số 1 xây lắp (bao gồm xây dựng + ATGT), thuộc Dự án “Công trình đường số 9.2, ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh”; Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons trúng thầu với giá 1.512.237.000 đồng (giá gói thầu 1.516.614.309 đồng), thực hiện trong 150 ngày; theo Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số 335/QĐ-BQL ngày 12/4/2024, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu.

Quyết định số 150 ngày 18/3/2024 của BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dương Minh Châu chỉ định trúng thầu cho Công ty Tâm An Techcons

Trước đó, chỉ trong 1 ngày (18/3/2024), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu đã chỉ định cho Công ty TNHH MTV Tâm An Techcons trúng cùng lúc 2 gói thầu:

Gói thầu số 1, xây lắp công trình đường Tổ 15, ấp Phước Hòa, xã Suối Đá; được chỉ định thầu với giá 916.605.000 đồng, thực hiện trong 150 ngày.

Gói thầu số 1, xây lắp công trình đường số 19, ấp B2, xã Phước Minh; được chỉ định thầu với giá 478.089.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày…