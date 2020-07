Công ty con do Saigon Co.op nắm 96% vốn báo lãi ròng quý 2 giảm 50%

Theo Báo cáo tài chính vừa được công bố, trong quý 2/2020, CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (UPCoM: SID) ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 34% về còn 15 tỷ đồng. Tuy vậy lãi gộp thu về tăng 40% lên 8 tỷ đồng do giá vốn hàng bán chỉ chiếm 7 tỷ đồng.



Doanh thu tài chính trong kỳ giảm từ 7,3 tỷ về còn 5,3 tỷ, bên cạnh đó lãi từ liên doanh liên kết cũng giảm mạnh từ 16 tỷ về còn 4 tỷ đồng.

Do đó, SID báo lãi ròng quý 2 ở mức 6,4 tỷ đồng, giảm 49% so cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng, Công ty có lãi ròng 26 tỷ đồng, giảm 21% so bán niên 2019.

Nguồn: SID.

Được biết, SID là công ty con của Saigon Co.op khi Saigon Co.op nắm tới 96% vốn của Công ty. Hiện tại, Saigon Co.op đang vướng vào nhiều lùm xùm khi Thanh tra TPHCM nhận định có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản (của Saigon Co.op) và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo đó, ông Diệp Dũng đã bị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy tại Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Saigon Co.op thành lập năm 1989 theo quyết định của UBND TP HCM với tên gọi Liên hiệp Hợp tác xã Mua bán thành phố. Đến năm 1998, đơn vị này đổi tên thành Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM với 20 hợp tác xã thành viên.

Từ khi thành lập đến nay, Saigon Co.op 34 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 14 lần điều chỉnh, bổ sung điều lệ qua các thời kỳ và 8 lần bổ sung tăng vốn điều lệ. Đến nay Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trong cả nước.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Saigon Co.op là bán lẻ, đầu tư, xuất nhập khẩu và sản xuất với 18 thương hiệu, công ty con. Bán lẻ là mang về nguồn thu lớn nhất nhờ hệ thống "chân rết" hàng trăm siêu thị, đại siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi 24h thương hiệu Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Cheers... phủ khắp cả nước.