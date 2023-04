Công ty Bá Dương Nội: Nghi trúng thầu nhiều, tiết kiệm “siêu nhỏ“?

Theo giới thiệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Bá Dương Nội được thành lập ngày 21/9/2007, có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 2, lô 43-X5-TT6, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hưng.



Doanh nghiệp này đăng ký 139 ngành nghề, trong đó lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt, gồm: Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu khác; dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; vệ sinh máy móc công nghiệp; vệ sinh tàu hỏa, xe buýt; vệ sinh đường xá; dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng; quét đường; dịch vụ diệt mối…

Ghi nhận dữ liệu hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty CP Bá Dương Nội được công bố đã tham gia 67 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 4 gói, 11 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 919,5 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,78%. Địa bàn tham gia đấu thầu chủ yếu tại Hà Nội.

Theo đó, Công ty CP Bá Dương Nội có tham gia 15 gói thầu của bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) quận Bắc Từ Liêm, trong đó đã trúng thầu 14 gói, trượt thầu 0 gói, 1 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu hơn 617,8 tỷ đồng. Trong 14 gói đã trúng thầu, có 7 gói nhà thầu này tham dự thầu với vai trò độc lập, 7 gói liên danh. Đáng chú ý, với 7 gói dự thầu độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 33,926 tỷ đồng, so với giá dự toán 34,199 tỷ đồng, tiết kiệm 272,96 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,79%. Còn 7 gói thầu với vai trò thành viên liên danh, tổng giá trị trúng thầu là 583,9 tỷ đồng.

Khảo sát ngẫu nhiên một số gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư/bên mời thầu có sự tham gia của Công ty CP Bá Dương Nội cho thấy, tình trạng tiết kiệm thấp thường xuyên xuất hiện, thậm chí có những gói thầu chưa đạt đến tỷ lệ tiết kiệm 1%.

Đơn cử, ngày 31/12/2021, ông Nguyễn Minh An, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm ký ban hành Quyết định số 602/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Mua sắm, lắp đặt thiết bị không thuộc danh mục mua sắm tập trung của TP Hà Nội thuộc dự án Xây dựng trường Trung học cơ sở chất lượng cao Bắc Từ Liêm. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, nguồn vốn từ ngân sách quận Bắc Từ Liêm.

Đơn vị được chọn trúng thầu là Công ty CP Bá Dương Nội cũng là nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu với giá trúng thầu là 5.774.813.000 đồng (gói thầu có giá dự toán là 5.822.630.000 đồng), sau đấu thầu ngân sách Nhà nước tiết kiệm được hơn 47,8 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,82%.

Công ty CP Bá Dương Nội là nhà thầu duy nhất tham dự thầu và trúng thầu gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị ứng dụng CNTT dự án Mua sắm thiết bị ứng dụng CNTT trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (ảnh minh họa: Internet).

Tương tự, tại gói thầu số 4: Mua sắm và lắp đặt thiết bị ứng dụng CNTT (thiết bị không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố) thuộc dự án Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Kết quả mở thầu cho thấy, Công ty CP Bá Dương Nội vẫn là nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu và được duyệt trúng thầu với giá 4.554.547.000 đồng (giá dự toán gói thầu là 4.574.602.000 đồng, giảm hơn 20 triệu đồng so với giá dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0,35%. Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Quyết định số 530/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do ông Nguyễn Minh An, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm ký ban hành.

Cùng đó, một gói thầu khác có tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu chỉ 0,65% là gói thầu số 14: Mua sắm và lắp đặt thiết bị bổ sung (thiết bị không thuộc danh mục mua sắm tập trung) thuộc dự án Xây dựng trường mầm non Phú Minh. Công ty CP Bá Dương Nội vẫn là nhà thầu duy nhất "một mình một chợ" ở gói thầu này và được chọn trúng thầu với giá 8.625.141.000 đồng (giá gói thầu là 8.682.078.000 đồng), sau đấu thầu ngân sách Nhà nước tiết kiệm được hơn 56,9 triệu đồng.

Hay gói thầu số 10: Mua sắm, lắp đặt thiết bị (không bao gồm thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung của thành phố) thuộc dự án Xây dựng trường THCS Thượng Cát (giai đoạn II), Công ty CP Bá Dương Nội trúng thầu với giá 6.426.719.000 đồng (giá dự toán gói thầu là 6.496.686.000 đồng), giảm gần 70 triệu đồng so với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,07%.

Ngoài ra, gói thầu số 4: Mua sắm và lắp đặt thiết bị ứng dụng CNTT (thiết bị không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố) dự án Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Minh Khai A, trúng thầu với giá 4.212.232.000 đồng (giá dự toán là 4.231.894.000 đồng), giảm 19,6 triệu đồng so với giá dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,46%...