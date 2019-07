Công dụng thần kỳ của lưới bọc hoa quả ít ai biết

Bình thường, sau khi mua hoa quả về có miếng xốp bọc bên ngoài chúng ta thường hay gỡ rồi bỏ đi bởi nghĩ nó đâu có công dụng gì, giữ lại cũng vô ích mà lại còn bẩn nhà. Thế nên, dù lê, táo, ổi sau khi mua về chúng ta đều lột xốp lấy quả là xong.

Tuy nhiên, trên thực tế, miếng xốp bọc hoa quả này có rất nhiều công dụng. Nếu biết tận dụng, bạn có thể biến nó thành món đồ “đa di năng” làm được rất nhiều việc có ích, từ bọc trứng gà đến bảo quản những món đồ dễ vỡ… Tất cả vấn đề nan giải đều được miếng xốp này giải quyết nhanh gọn.

Bảo quản đồ vật dễ vỡ

Những món đồ như chai, lọ làm từ thủy tinh cũng rất dễ vỡ. Nhất là khi vận chuyển từ nơi này tới nơi khác trên quãng đường xa hoặc là đoạn đường gập ghềnh, nhiều ổ gà. Chai thủy tinh rất dễ bị nứt vỡ nên bạn cần cẩn thận bọc cho kĩ.

Khi đó, hãy nhớ tới những miếng lưới bọc hoa quả. Bạn chỉ cần bọc bên ngoài như khi bọc hoa quả là được vừa tiện lợi mà lại không xả rác thải ra môi trường.



Cách nhiệt

Gộp nhiều miếng lưới bọc vào với nhau, chúng ta sẽ có một miếng lót quai nồi thật đặc biệt. Ngoài ra, một miếng lưới bọc hoa quả để làm lót ly nước, vừa cách nhiệt nếu ly nước đó nóng vừa giúp ly nước đỡ trơn trượt trên mặt bàn là một ý tưởng không tồi.

Mời quý vị xem video: 5 bí quyết giúp bạn sống khỏe, trường thọ

Bọc trứng gà

Trứng gà cũng mỏng manh dễ vỡ, nếu không được quấn kĩ thì chắc chắn sẽ dập vỡ. Thế nhưng, nếu có một lớp xốp hoa quả bọc bên ngoài thì khác. Nó giảm thiểu độ xóc nảy, nếu có không may đặt mạnh cũng có lớp này bảo vệ khiến bề mặt và lực giảm đi rất nhiều. Do đó, bạn không cần lo tới chuyện chẳng may va nhẹ là trứng bị vỡ rồi.

Miếng rửa bát

Chẳng may miếng rửa chén của bạn không còn sử dụng được, hãy thử dùng túi xốp lưới thay thế xem sao. Lưới xốp giúp tạo bọt rất tốt và loại bỏ các vết dầu mỡ rất nhanh.

Làm lớp bọc chân bàn ghế

Nếu những chiếc chân ghế trong nhà bạn thường xuyên trơn trượt gây xước sàn nhà hoặc chúng tạo ra những tiếng kêu rất khó chịu khi di chuyển, hãy lấy lưới bọc hoa quả bọc chân chúng lại như thế này xem sao.

Lót giày

Sau một trận mưa, miếng lót giày bị ướt hoặc bạn giặt mà chưa khô nhưng bạn cần sử dụng gấp, hãy dùng miếng lưới bọc hoa quả để thay thế. Được làm nên từ xốp nên chắc chắn nó tạo cảm giác êm ái cho đôi chân, lại thêm khả năng thấm hút mồ hôi cực tốt. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng thay thế miếng lót giày.