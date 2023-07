Con Tổng Giám đốc ANV muốn chốt lời 4 triệu cổ phiếu tăng 70%

Ông Doãn Chí Thiên, Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Nam Việt (HoSE: ANV) vừa đăng ký bán ra gần 4,1 triệu cổ phiếu ANV trong thời gian từ 19/7 - 17/8.

Nếu giao dịch thành công, ông Thiên sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại ANV từ 3,12% (gần 4,16 triệu cổ phiếu) xuống còn 0,05 %. ông Doãn Chí Thiên chính là con trai Tổng giám đốc ANV Doãn Tới.

Việc ông Thiên bán ra cổ phiếu ANV trong bối cảnh thị giá đang tăng tới 70% tính từ đầu năm đến nay, đóng cửa phiên 14/7 tại mức 38.300 đồng/cp. Nếu tính theo mức giá này, dự kiến ông Thiên sẽ thu về khoảng 157 tỷ đồng.

Về ANV, n ăm 2023 công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 5.200 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế lại giảm 35% về mức 500 tỷ đồng.

Trong khi quý 1/2023, ANV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.155 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lãi ròng 92 tỷ đồng, giảm 55%. Như vậy trong quý 1, ANV chỉ mới đạt 1/5 chặng đường lợi nhuận.

Trong khi đó, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2023 của ANV lần lượt là 4,9 nghìn tỷ đồng và 465 tỷ đồng (giảm 31% so năm trước).

Trong năm 2024, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (tăng 8% so cùng kỳ) và 611 tỷ đồng (tăng 32% so cùng kỳ), do SSI Research kỳ vọng xuất khẩu sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối quý 4/2023 hoặc đầu năm 2024.