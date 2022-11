Gặp khó nguồn tiền dù lãi lớn quý 3, ANV lùi thời gian trả cổ tức

Theo đó, Công ty thông báo Quyết định thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 1/12/2022 sang ngày 27/4/2023, trễ gần 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Lý do được đưa ra do tình hình tài chính cuối năm gặp khó khăn, chuẩn bị không kịp nguồn tiền thanh toán.



Được biết, ngày 31/10, Nam Việt chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% và thời gian thực hiện là ngày 1/12/2022.

Với hơn 132 triệu đơn vị đang lưu hành, Nam Việt dự kiến sẽ phải chi khoảng hơn 132 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức năm 2021.

Nguồn tài chính gặp khó giữa lúc Navico báo lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 13 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ANV ghi nhận doanh thu 3.752 tỷ đồng, tăng 54%; lãi sau thuế đạt 567,2 tỷ đồng, tăng 663% so với cùng kỳ.

ANV dời thời gian chi trả cổ tức.

Liên quan đến Navico, mới đây, ông Doãn Chí Thiên, trợ lý Tổng Giám đốc, đồng thời là con trai ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Navico vừa thông báo đã bán thành công 4,99 triệu cổ phiếu ANV từ ngày 23/9-18/10.

Trước giao dịch, ông Doãn Chí Thiên đang là cổ đông lớn tại ANV với tỷ lệ sở hữu đạt 6,88% vốn điều lệ. Sau giao dịch, lãnh đạo đã hạ sở hữu tại ANV về còn 3,1% vốn điều lệ, theo đó, rời ghế "nóng" tại Nam Việt.

Ông Thiên thoái bớt vốn trong bối cảnh cổ phiếu ANV giảm sâu, mất hơn 45% giá trị chỉ sau 3 tháng. Tạm chiếu theo thj giá kết phiên ngày 18/10 của cổ phiếu ANV (35.300 đồng/cp), ước tính ông Thiên đã thu về hơn 176 tỷ đồng tỷ đồng từ thương vụ trên.