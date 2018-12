Phát sốt với heo vàng tiền triệu đón Tết Kỷ Hợi 2019

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng thị trường quà Tết đã vô cùng sôi động với nhiều mặt hàng độc đáo. Đáng chú ý là heo vàng biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng, giàu có, sự sinh sôi nảy nở... Sản phẩm của Công ty Quà vàng cao cấp Việt Nam (Golden Gift Việt Nam) thu hút sự chú ý của khách hàng với giá từ 5,5 triệu đến 25 triệu đồng. Bộ sản phẩm gồm 5 tượng heo vàng mang theo những điều tốt lành, cầu chúc năm mới may mắn, phát tài. Cụ thể, các tượng heo có tên Heo vàng viên mãn, Heo vàng Chiêu tài tấn bảo, Heo vàng Phú Quý, Heo vàng Phát tài, Heo vàng Đại cát. Tượng Heo vàng viên mãn (giá 5,5 triệu đồng) nổi bật với thần thái tươi vui, dáng hình hoan hỉ mang hàm ý hướng tới cuộc sống an nhiên khoẻ mạnh. Phía dưới tượng Heo vàng Chiêu tài tấn bảo có đồng xu nổi lên chữ Chiêu tài tấn bảo cách điệu. 7 triệu đồng là giá của sản phẩm này. Tượng Heo vàng Phú Quý (9,5 triệu đồng) thiết kế cách điệu với hình dáng của chú heo có dáng đi khệ nệ ôm túi vàng. Heo vàng Phát tài gây ấn tượng với hình ảnh chú heo đang tươi cười, phấn khởi cõng thùng tiền vàng. Để sở hữu sản phẩm này, khách hàng phải bỏ ra 12,5 triệu đồng. Trong khi đó, tượng Heo vàng Đại Cát có gián tới 25 triệu đồng. Được biết, đội ngũ chế tác phải mất gần 1 năm chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng thiết kế và chế tác. Theo dự kiến, doanh nghiệp sẽ đưa ra thị trường khoảng 1.000 tượng Heo vàng. Nguồn ảnh: Golden Gift Việt Nam. Video: Ngắm cây bưởi 300 quả tiền triệu chơi Tết. Nguồn: Youtube.

