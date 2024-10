Con cá được đại gia mua với giá 19 tỷ có gì đặc biệt?

Theo Japan Times, con cá ngừ vây xanh này nặng 238kg, được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Oma, tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản đã được bán với giá 114,24 triệu yen (khoảng 19 tỷ đồng) trong phiên đấu giá đầu năm nay tại chợ cá lớn nhất Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg Đây được xem là mức giá cao thứ 4 trong lịch sử đấu giá cá ngừ vào dịp đầu năm mới của Nhật Bản, kể từ năm 1999. Ảnh: Bloomberg Người giành chiến thắng trong cuộc đấu giá là nhà buôn trung gian Yamayuki có trụ sở tại Tokyo và công ty điều hành nhà hàng Sushi Ginza Onodera. Ảnh: Kyodonews Theo ông Yukitaka Yamaguchi, công ty bán buôn Yamayuki, yếu tố quyết định mức giá đắt đỏ này là độ tươi ngon và màu sắc rực rỡ của con cá ngừ. Ảnh: Seafoodsource Theo các chuyên gia, giá bán cá ngừ vây xanh ở Nhật Bản cao như vậy không chỉ ở chất lượng và độ tươi ngon mà còn do nó được bán đấu giá vào đầu năm mới. Ảnh: KyodonewsĐấu giá cá ngừ được coi là điềm lành và trở thành nét văn hóa đặc sắc lâu đời tại Nhật Bản. Ảnh: Fortune Cá ngừ tượng trưng cho những điều may mắn và là món ăn truyền thống mỗi dịp năm mới tại đất nước mặt trời mọc. Ảnh: NPR Mức giá kỷ lục trong các phiên đấu giá cá ngừ đầu năm tại Nhật Bản là 333,6 triệu yen được trả cho một con cá ngừ nặng 278 kg vào năm 2019. Ảnh: Reuters Mỗi kg thịt con cá ngừ đắt kỷ lục có giá lên tới 11.151 USD (khoảng 260 triệu đồng). Ảnh: Reuters Cá ngừ vây xanh đắt còn bởi số lượng ngày càng giảm do đánh bắt quá mức. Loài cá này có thể sống đến 40 tuổi và kích thước lớn, trọng lượng trung bình một con khoảng 150kg. Ảnh: New York Post

