Cận cảnh con cá hơn 50 tỷ khiến đại gia quyết xuống tiền

Cá ngừ vây xanh là một trong những loại hải sản đắt nhất thế giới. Giá kỷ lục thế giới được thiết lập vào năm 2019 khi "vua cá ngừ" Kiyoshi Kimura trả 333,6 triệu yên (hơn 56 tỷ đồng) cho con cá ngừ vây xanh nặng 278kg tại chợ cá Toyosu ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Getty Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, con cá ngừ vây xanh khổng lồ này được đánh bắt gần tỉnh Aomori phía bắc Nhật Bản. Ảnh: CNN Cá ngừ vây xanh là loại cá ngừ được săn lùng nhiều nhất thế giới. Đây cũng là loại cá duy nhất có vân thịt cẩm thạch dày đặc. Ảnh: Bloomberg Cá ngừ vây xanh được ưa chuộng là bởi khi trưởng thành, đặc biệt là những con có kích thước khủng, sẽ đạt sự cân bằng hoàn hảo về hương vị. Ảnh: BBC Trên thớ thịt của cá ngừ vây xanh có sự đan xen dày đặc và đồng đều của những đường gân, mỡ, điều không hề có ở các loài cá ngừ khác. Ảnh: MailonlineGiá cá ngừ vây xanh phần lớn phụ thuộc vào xuất xứ của chúng. Cá ngừ vây xanh ở bờ biển phía đông của Mỹ từ 20 USD - 40 USD/ pound. Trong khi đó, cá ngừ vây xanh có xuất xứ từ phía bắc của Nhật Bản có thể lên tới 200 USD/pound. Ảnh: Fortune Tại Nhật Bản, vào mùa cao điểm, cá ngừ Oma có giá khoảng 400-450 USD/kg. Khi đến được Mỹ, giá cá ngừ rơi vào khoảng gần 400USD/pound. Ảnh: Robb Report Một yếu tố khác quyết định giá trị của một con cá ngừ vây xan là thời điểm chào bán. Thậm chí, đây cũng chính là khởi nguồn của những cái giá “triệu đô”. Ảnh: BI Các thương nhân Nhật Bản quan niệm rằng, mua cá ngừ vào dịp đầu năm mới sẽ mang lại may mắn và vận may này còn tỷ lệ thuận theo kích thước của chú cá. Ảnh: BI Do đó, phiên đấu giá cá ngừ vây xanh ở Tsukiji – chợ cá lớn nhất thế giới, vào những ngày đầu năm sẽ thường hay xuất hiện những con số kỷ lục nhất. Ảnh: BI

