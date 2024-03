Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây ban hành quyết định về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/3.



Nguyên nhân mã chứng khoán này vào diện cảnh báo là do "Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên".

Cổ phiếu tiếp tục bị cảnh báo, PVOIL lãi lỗ sao? (ảnh minh họa: Internet).

Giải trình về vấn đề trên, PVOIL cho biết, trong năm 2023, PVOIL đã nỗ lực khắc phục và xử lý được 2/3 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022. Tại BCTC hợp nhất năm 2023 của PVOIL chỉ còn 1 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến khoản đầu tư của PVOIL vào Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB).

Cụ thể, giá trị khoản đầu tư của PVOIL vào PVB là gần 272 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2023 dựa theo số liệu BCTC chưa được kiểm toán của PVB cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Tại ngày báo cáo này, Tổng công ty vẫn đang chờ phê duyệt của các cơ quan về việc triển khai phương án phá sản cho PVB. Dựa trên các thông tin hiện tại, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản đầu tư vào PVB theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

PVOIL giải thích, đây là khoản đầu tư góp vốn của PVOIL nắm giữ 39,76% vốn điều lệ PVB để ghi nhận thành công ty liên kết và qua đó tham gia xây dựng nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ (phát sinh từ trước khi cổ phần hóa). Dự án đã dừng thi công từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn trong tình trạng dở dang, chưa được nhà thầu bàn giao và chưa được nghiệm thu, quyết toán.

Hiện nay, các quy định của Nhà nước chưa có hướng dẫn về trích lập và xử lý các khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với các dự án dừng thi công, đang trong tình trạng xây dựng dở dang như dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ nêu trên.

Trên cơ sở cân nhắc cẩn trọng các phương án xử lý với hiện trạng của dự án, PVOIL và PVB đã và đang tích cực làm việc với các cổ đông của PVB và các bên có liên quan để xem xét, quyết định phương án phá sản PVB theo quy định của pháp luật.

Theo PVOIL, nếu PVB hoàn tất thủ tục phá sản hoặc cơ quan Nhà nước có văn bản hướng dẫn xử lý tài chính đối với trường hợp như dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ thì PVOIL sẽ khắc phục được ý kiến ngoại trừ này và cổ phiếu OIL sẽ thoát khỏi tình trạng cảnh báo.

Thêm vào đó, các vấn đề liên quan đến khoản đầu tư tại PVB nói trên đã tồn tại từ trước khi PVOIL chuyển sang hình thức công ty cổ phần và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng, kế hoạch phát triển trong tương lai.

Nợ phải trả gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 2023 đã kiểm toán, PVOIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 102.662 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với năm trước và là năm thứ 2 liên tiếp doanh thu đạt trên 100.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận ở mức gần 798 tỷ đồng, giảm gần 13%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 621 tỷ đồng, giảm 14%. Qua đó, giảm lỗ luỹ kế từ âm gần 718 tỷ đồng đầu năm 2023 xuống còn âm hơn 463 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2023, toàn hệ thống PVOIL đã phát triển được 107 cửa hàng xăng dầu để nâng tổng số điểm bán lên 800 cửa hàng, với sản lượng bán ra kỷ lục 5,2 triệu m3/tấn xăng dầu các loại.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PVOIL đạt 38.839 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm, chủ yếu do sự gia tăng mạnh của khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản tiền, tiền gửi ngân hàng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 62% so với đầu năm, lên mức 13.109 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 41% so với đầu năm, đạt 4.189 tỷ đồng…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của PVOIL tại ngày 31/12/2023 là 27.446 tỷ đồng, tăng 57% so với hồi đầu năm, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 27.144 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính đang ở mức 7.053 tỷ đồng, chủ yếu là do vay ngắn hạn tăng đột biến. Vốn chủ sở hữu của PVOIL đang ở mức 11.393 tỷ đồng, bao gồm hơn 10.342 tỷ đồng vốn điều lệ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,4 lần.