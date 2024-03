Hot girl diện bikini mỏng tang khoe dáng “bốc lửa” ở khu trượt tuyết

Mới đây, hot girl Ngô Hy Du đăng tải loạt ảnh diện bikini bất chấp cái lạnh ở khu trượt tuyết Niseko, Nhật Bản. Hình ảnh cô nàng mặc mỏng manh, đối lập khung cảnh tuyết lạnh lẽo. Ngô Hy Du chú thích cho loạt ảnh: "Can I melt your heart" (Tạm dịch: Liệu tôi có thể làm trái tim bạn tan chảy không?). Quả thực, loạt ảnh nóng bỏng giúp hot girl người Hong Kong "hâm nóng" tên tuổi. Ngô Hy Du là một người mẫu tự do. Cô sở hữu vóc dáng cân đối, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sứ. Nhan sắc của cô nàng như thôi miên người đối diện. Hot girl người Hong Kong được người hâm mộ nhận xét là cô gái trong mộng của bất kỳ chàng trai nào. Ngô Hy Du luôn trau chuốt vẻ bề ngoài. Cô nàng thực hiện nhiều bộ ảnh nghệ thuật lưu giữ thanh xuân.Hot girl xinh đẹp ăn mặc nữ tính, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Ngô Hy Du có sở thích du lịch. Đối với hot girl người Hong Kong, cô làm việc luôn hết sức và chơi cũng hết mình. Ngô Hy Du khiến nhiều người ghen tỵ vì có cuộc sống xa hoa. Cô nàng hiện có 82.000 fan trên Instagram. Xem video: "Ngắm “vẻ đẹp không góc chết” của hot girl Nga xinh như búp bê"

