Cổ phiếu nguy cơ bị hủy niêm yết, vướng nhiều lùm xùm, CTX Holdings hoạt động ra sao?

CTX Holdings hiện sở hữu khách sạn 5 sao Pao's Sapa Leisure Hotel tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai; khách sạn Champa Legend Nha Trang; dự án "đất vàng" CTX Complex A1 tại Cầu Giấy, Hà Nội; Khu sinh thái biển Quảng Nam; hay dự án căn hộ dịch vụ PentStudio Tây Hồ tại Hà Nội...



Cổ phiếu không phát sinh giao dịch

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc cổ phiếu CTX của Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings, mã: CTX) có khả năng bị hủy bỏ niêm yết. Cụ thể, theo HNX, nguyên nhân dẫn đến việc bị hủy niêm yết là do công ty này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và cổ phiếu CTX đã không phát sinh giao dịch nào trong thời hạn 12 tháng. Theo đó, gần 79 triệu cổ phiếu CTX có khả năng bị hủy niêm yết. HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu CTX.

Trên thực tế, kể từ ngày 28/10/2022, cổ phiếu CTX đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch trong ngày thứ 6 vì chậm nộp báo cáo tài chính xoát xét bán niên quá 45 ngày so với quy định. Mặt khác, kể từ ngày 5/8/2022 cho tới nay cổ phiếu này không phát sinh một giao dịch khớp lệnh trên sàn nào.

Đáng chú ý, trong đầu năm 2023, một loạt cổ đông lớn cùng người nội bộ của doanh nghiệp này đăng ký bán cổ phiếu CTX với mục đích giao dịch là góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp khác thông qua phương thức giao dịch ngoài hệ thống cũng không được thực hiện.

Điển hình, 2 Phó Tổng giám đốc của CTX Holdings là ông Lý Quốc Hùng và bà Ngô Thị Thu Lý đăng ký bán gần hết số cổ phần đang nắm giữ, ở mức vài triệu đơn vị nhưng cũng không thành. Tương tự, cổ đông lớn là Công ty CP Thăng Long Fundings - đơn vị có liên quan đến bà Ngô Thị Thu Lý cũng đăng ký bán 3,1 triệu/18,2 triệu cổ phiếu CTX đang nắm giữ (tỷ lệ 23,1%) nhưng cũng không thể thực hiện.

Doanh thu bất động sản bằng 0

Tìm hiểu được biết, CTX Holdings được thành lập năm 1982 theo quyết định của Bộ Xây dựng với tên gọi Constrexim. Doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2006 và niêm yết cổ phiếu năm 2012. Năm 2013, doanh nghiệp được đổi tên thành CTX Holdings với ngành nghề chính là xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, kinh doanh bất động sản, gia công, dịch vụ khách sạn…

Phối cảnh dự án khách sạn 5 sao Pao's Sapa Leisure Hotel của CTX Holdings. Ảnh: CTX Holdings.

Bên cạnh đó, CTX Holdings còn được biết đến là chủ của những dự án khách sạn, căn hộ "đình đám" như khách sạn 5 sao Pao's Sapa Leisure tại tỉnh Lào Cai; khách sạn Champa Legend Nha Trang; dự án "đất vàng" CTX Complex A1 tại Cầu Giấy, Hà Nội; Khu sinh thái biển Quảng Nam; dự án căn hộ dịch vụ PentStudio Tây Hồ tại Hà Nội…

Hiện nay, CTX Holdings có vốn điều lệ ở mức 789,1 tỷ đồng. Ngạc nhiên là, CTX Holdings hiện có Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc là ông Phan Minh Tuấn. Trong khi đó, theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, một công ty niêm yết thì lãnh đạo không được kiêm nhiệm cả hai vị trí tại cùng một thời điểm. Trước đó, tháng 2/2021, ông Tuấn đã từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 60 triệu đồng theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng về Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có cách khắc phục.

Về kết quả kinh doanh của CTX Holdings, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 ghi nhận doanh thu thuần ở mức 118,5 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỷ đồng, tăng 17,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế tăng, CTX Holdings cho biết, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2023 tăng hơn 79,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 303% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, CTX Holdings ghi nhận doanh thu thuần gần 210 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng trên 29 tỷ đồng, gấp 22 lần cùng kỳ (chỉ lãi hơn 1 tỷ đồng).

Đáng bàn, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, mặc dù là chủ đầu tư của loạt dự án bất động sản nhưng CTX Holdings không có doanh thu mảng này trong quý III/2023 và 2022. Toàn bộ doanh thu quý III/2023 của doanh nghiệp đến từ mảng dịch vụ khác.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CTX Holdings đạt gần 2.237 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp là tài sản dở dang dài hạn với 886 tỷ đồng, trong đó, đa phần là chi phí xây dựng cơ bản dở dang các dự án. CTX Holdings hiện có 108,3 tỷ đồng tiền mặt và 490 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Ngược lại, nợ phải trả giảm gần 2%, còn 1.226 tỷ đồng.

Cuối quý III/2023, CTX Holdings có 148 tỷ đồng nợ vay tài chính, nhỏ hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu, đạt 1.010 tỷ đồng.

“Lùm xùm” bủa vây

Đáng nói, dù sở hữu nhiều khách sạn 5 sao, những mảnh đất đắc địa trải dài từ Bắc vào Nam nhưng các dự án của CTX Holdings lại vướng một số "lùm xùm".

Đơn cử, dự án Constrexim Complex tọa lạc tại ô đất A1-2, Khu đô thị Cầu Giấy (Hà Nội), tiếp giáp đường Trần Quốc Vượng, Phạm Hùng và Xuân Thủy, tại nút giao cầu vượt Mai Dịch. CTX Holdings đã có giấy chứng nhận đầu tư dự án trên từ tháng 7/2012 và văn bản chấp thuận tổng mặt bằng của Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2017. Đến cuối tháng 9/2023, CTX Holdings đã đầu tư vào dự án tổng cộng 486 tỷ đồng. Nhưng dự án tại khu "đất vàng" này vẫn chưa triển khai xây dựng và nằm "đắp chiếu" trong thời gian dài.

Tương tự, dự án căn hộ dịch vụ PentStudio Tây Hồ do CTX Holdings làm chủ đầu tư dính tai tiếng khi thi công sai phép vượt tầng. Cuối tháng 4/2020, nhiều cư dân đã có mặt tại sảnh tòa nhà dự án Pentstudio Tây Hồ đã biểu tình, căng băng rôn, phản đối nhà đầu tư bán hàng không đúng quảng cáo, thu phí dịch vụ bất hợp lý, chưa trả sổ đỏ cho dân theo đúng hợp đồng ký kết, không công khai phí bảo trì...