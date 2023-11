Chiều ngày 11/11, lễ cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã diễn ra tại Thái Bình - quê nhà của chú rể. Trong tiệc cưới tại gia đình nhà trai, cô dâu Doãn Hải My lựa chọn khoác lên người bộ váy cưới tinh khôi đến từ thương hiệu thời trang của nhà thiết kế Phương Linh. Từng chi tiết thêu ren, viền vai, thắt eo... đều được nhà thiết kế Phương Linh và đội ngũ sáng tạo đặt nhiều tâm huyết, thực hiện vô cùng tinh xảo, kỹ lưỡng để tôn lên nhan sắc ngọt ngào, bờ vai trần mảnh mai cùng vòng eo con kiến của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bộ váy phủ ren với những bông hoa ngọt ngào yêu kiều, cộng thêm khăn voan mềm mại, nhìn cô dâu gốc Hà Nội càng thêm e ấp, duyên dáng tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích để sánh bước cùng chàng hoàng tử của cuộc đời. Theo nhà thiết kế Phương Linh, Camellia - loài hoa biểu trưng của sắc đẹp, sự quyền quý và cũng là biểu tượng thời trang trường tồn mãi với thời gian đã được cô và đội ngũ sáng tạo lựa chọn để làm nguồn cảm hứng cho chiếc váy cưới mà chú rể Đoàn Văn Hậu dành tặng cho cô dâu Doãn Hải My. Bên cạnh đó, vẻ đẹp thanh lịch, mong manh và trong trẻo của người đẹp Doãn Hải My cũng chính là nguồn ý tưởng để cho nhà thiết kế Phương Linh tạo nên bộ cánh này. Ngoài ra, nhà thiết kế Phương Linh cũng khai thác thêm về sở thích của cô dâu, câu chuyện tình yêu cũng như những lời gửi gắm của chú rể Đoàn Văn Hậu về lễ phục cưới khi chuẩn bị bắt đầu thực hiện tác phẩm thiết kế. Sự kiều diễm của loài hoa Camellia được thổi hồn vào từng đường nét của mẫu váy. Những cánh hoa e ấp, duyên dáng nhưng cũng đầy rực rỡ được đính kết trên thân váy đã tạo nên sự cuốn hút đầy mê hoặc. Điểm nhấn tại phần thân áo đặc biệt gợi nét mong manh giữa bản vai voan mây trên nền lớp ren hoa ẩn hiện. Cận cảnh chiếc váy cưới tuyệt đẹp của cô dâu Doãn Hải My. Nhà thiết kế Phương Linh và các nghệ nhân hoàn thiện việc đính kết chiếc váy cưới dành cho Doãn Hải My trong vòng hơn 680 giờ làm việc miệt mài. Xem video: "Doãn Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing

Chiều ngày 11/11, lễ cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã diễn ra tại Thái Bình - quê nhà của chú rể. Trong tiệc cưới tại gia đình nhà trai, cô dâu Doãn Hải My lựa chọn khoác lên người bộ váy cưới tinh khôi đến từ thương hiệu thời trang của nhà thiết kế Phương Linh. Từng chi tiết thêu ren, viền vai, thắt eo... đều được nhà thiết kế Phương Linh và đội ngũ sáng tạo đặt nhiều tâm huyết, thực hiện vô cùng tinh xảo, kỹ lưỡng để tôn lên nhan sắc ngọt ngào, bờ vai trần mảnh mai cùng vòng eo con kiến của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bộ váy phủ ren với những bông hoa ngọt ngào yêu kiều, cộng thêm khăn voan mềm mại, nhìn cô dâu gốc Hà Nội càng thêm e ấp, duyên dáng tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích để sánh bước cùng chàng hoàng tử của cuộc đời. Theo nhà thiết kế Phương Linh, Camellia - loài hoa biểu trưng của sắc đẹp, sự quyền quý và cũng là biểu tượng thời trang trường tồn mãi với thời gian đã được cô và đội ngũ sáng tạo lựa chọn để làm nguồn cảm hứng cho chiếc váy cưới mà chú rể Đoàn Văn Hậu dành tặng cho cô dâu Doãn Hải My. Bên cạnh đó, vẻ đẹp thanh lịch, mong manh và trong trẻo của người đẹp Doãn Hải My cũng chính là nguồn ý tưởng để cho nhà thiết kế Phương Linh tạo nên bộ cánh này. Ngoài ra, nhà thiết kế Phương Linh cũng khai thác thêm về sở thích của cô dâu, câu chuyện tình yêu cũng như những lời gửi gắm của chú rể Đoàn Văn Hậu về lễ phục cưới khi chuẩn bị bắt đầu thực hiện tác phẩm thiết kế. Sự kiều diễm của loài hoa Camellia được thổi hồn vào từng đường nét của mẫu váy. Những cánh hoa e ấp, duyên dáng nhưng cũng đầy rực rỡ được đính kết trên thân váy đã tạo nên sự cuốn hút đầy mê hoặc. Điểm nhấn tại phần thân áo đặc biệt gợi nét mong manh giữa bản vai voan mây trên nền lớp ren hoa ẩn hiện. Cận cảnh chiếc váy cưới tuyệt đẹp của cô dâu Doãn Hải My . Nhà thiết kế Phương Linh và các nghệ nhân hoàn thiện việc đính kết chiếc váy cưới dành cho Doãn Hải My trong vòng hơn 680 giờ làm việc miệt mài. Xem video: "Doãn Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing