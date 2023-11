Dàn hoa khôi sinh viên làm MC nổi tiếng mỗi khi rời bản tin

Nữ MC Thảo Vi từng nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook sau khi loạt ảnh cô mặc áo dài cổ yếm chụp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được đăng tải trên một fanpage lớn. Cô từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, tham gia cuộc thi Á khôi sinh viên Việt Nam 2018. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Thảo Vi làm MC dẫn dắt một số bản tin ở Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An. Ngoài nụ cười đốn tim, gương mặt thanh tú, Thảo Vi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập tốt. Khi rời sóng truyền hình, cô nàng tự tin diện những thiết kế mỏng manh, ôm sát body hoặc cắt xẻ. Nhiều người dành lời khen cho nữ MC này. Hoàng Hải Yến là cái tên quen thuộc với khán giả khi dẫn dắt các bản tin Chuyển động 24h. Cô từng đăng quang ngôi vị hoa khôi của cuộc thi Nữ sinh Việt Nam vào năm 22 tuổi. Sở hữu chiều cao 1m72, đường cong body nuột nà nhờ chăm chỉ tập gym và pilates giúp cô tự tin diện những thiết kế khoe dáng đẹp khi rời bản tin. Hải Yến được khen ngợi đẹp ngọt ngào nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cô nhận được phản hồi tích cực nhờ ngoại hình tươi tắn, xinh đẹp cùng lối dẫn lưu loát. Sau hơn 1 năm lên sóng dẫn Chuyển động 24h, Hải Yến ngày càng khẳng định năng lực. Ảnh: FBNV

