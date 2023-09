Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, “sức khỏe” Hải Phát, Apax Holdings ra sao?

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa liên tiếp ban hành các quyết định đưa cổ phiếu của loạt doanh nghiệp vào diện đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định về công bố thông tin gồm: Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã: HPX), Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã: IBC), Công ty CP The Golden Group (mã: TGG), Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (mã: AGM), Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (mã: TTB).