Cổ đông DIG sắp nhận về cổ tức tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa thông báo ngày 31/3 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu.



Theo đó, DIG dự kiến phát hành 31,8 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 3.184 tỷ lên 3.502 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức như phát hành cổ phần cho cổ đông, giữ lại lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên, phát hành trái phiếu chuyển đổi…

Gần đây nhất, HĐQT DIC Corp công bố Nghị quyết thống nhất chủ trương vay vốn đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu – Giai đoạn 1 (Khu C) tại Sacombank Vũng Tàu.

Theo đó, DIC Corp sẽ vay tối đa 1.900 tỷ đồng để thanh toán chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu – Giai đoạn 1 (Khu C). Lãi suất hoàn trả theo quy định của Ngân hàng.

Tài sản thế chấp chính là toàn bộ tài sản và quyền tài sản phát sinh từ dự án này có diện tích 19,96 ha toạ lạc tại Vũng Tàu.

Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, trong năm 2020, ban lãnh đạo DIG đã từng lấy ý kiến cổ đông để có thể hợp tác với Him Lam tuy vậy cổ đông đã phản đối. Sau đó, Him Lam nhanh chóng có động thái chi 1.700 tỷ đồng mua vào hơn 21% vốn DIG và quyết tâm thực hiện dự án này.