Chứng khoán SHS làm ăn sao trước khi con trai bầu Hiển làm Chủ tịch?

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào chiều 27/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã thống nhất bầu Ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Vinh là con trai của ông Đỗ Quang Hiển - người tiền nhiệm tại SHS.

Đỗ Quang Vinh được bầu làm Chủ tịch SHS. Ảnh: Baodautu

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, năm 2021, Chứng khoán SHS đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục trong lịch sử hoạt động với tổng doanh thu đạt được 2.899,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với năm 2020 và tương ứng 153,7% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.752,9 tỷ đồng, tăng 86,7% so với năm 2020 và đạt 233,3% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua. Tỷ lệ an toàn tài chính của SHS là 386,62% so với 347,93% của năm 2020.

Trong quý I/2022, tổng doanh thu hoạt động của SHS đạt 685 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi gộp từ hoạt động đầu tư giảm nhẹ so với cùng kỳ và đạt mức 315,5 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới trong quý đạt 136,1 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ, với tài khoản mở mới tiếp tục gia tăng, và SHS đã đẩy mạnh nguồn lực cho mảng môi giới và hoàn thiện hệ thống giao dịch phục vụ khách hàng tốt hơn. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 186 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Dư nợ cho vay margin cuối quý đạt mức gần 4,4 ngàn tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ nhưng giảm gần 9% so với cuối quý 4 năm ngoái một phần do các yếu tố thị trường cuối 1 bắt đầu bất lợi, thanh khoản sụt giảm. Chi phí hoạt động đạt 210 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 16,2 tỷ đồng, giảm 90% nhưng lỗ các khoản tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh gấp 8 lần so với cùng kỳ lên 98 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 411 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Sau khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, SHS thu về 329,3 tỷ đồng, vượt 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 31/3/2022, SHS định giá tài sản khoảng 11.774 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu kỳ. Thanh khoản được duy trì khá tốt với tiền và các khoản tương đương tiền đạt 857 tỷ đồng - chiếm 7% tổng tài sản.

Tại Đại hội, SHS đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, có trình độ thạc sỹ Tài chính - Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh. Ông đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đã từng đảm nhiệm vị trí CEO T&T chi nhánh Mỹ.