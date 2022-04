Lộ từng góc trong biệt thự 50 tỷ hướng biển của Tuấn Hưng

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải đoạn clip cùng vợ đi nhận căn biệt thự hoành tráng nằm ở vị trí ven biển Hội An. Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen Biệt thự mới của Tuấn Hưng tọa lạc tại vị trí đắc địa trên bãi biển An Bàng – top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ảnh: NhaF Tuấn Hưng cũng tiết lộ, căn biệt thự mới chính là nơi gia đình anh nghỉ dưỡng suốt 3 tháng hè. Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen Ngôi nhà sở hữu không gian xanh mát, xung quanh có các khu "vườn ngũ hành": Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Ảnh: NhaF. Căn biệt thự mang phong cách kiến trúc cổ điển kết hợp hiện đại – giữa nét lãng mạn của Ý và sự cổ kính của Hội An. Ảnh: NhaF Biệt thự gồm 2 tầng, mỗi tầng có diện tích xây dựng khoảng 100m2. Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen Trong khuôn viên căn nhà có bể bơi lớn. Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen Ở bên trong, phòng khách, phòng ăn sinh hoạt chung có tầm nhìn phóng ra xa bao trọn view biển. Ảnh: NhaF Không gian phòng ngủ ấm cúng, mang vẻ đẹp đặc trưng của Hội An. Ảnh: NhaF Phòng tắm sử dụng gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: NhaF Từ ban công tầng 2 có thể ngắm được toàn bộ màu xanh rờn của thảm cỏ và cây cối. Ảnh: NhaF Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

