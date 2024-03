Chứng khoán phiên 4/3: Các cổ phiếu được khuyến nghị

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu NLG

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long cho giá mục tiêu là 46.334 đồng/CP và thời gian nắm giữ 3-6 tháng.

Ngắn hạn, dự án Central Lake Cần Thơ đủ điều kiện bán hàng; cùng với sự sôi động ở các thị trường Long An, Đồng Nai sẽ là thông tin hỗ trợ cho Nam Long.

Xét dài hạn hơn, Nam Long vẫn còn nhiều dư địa để khẳng định vị thế là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản lớn, uy tín khu vực phía Nam.

Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và sẽ có cập nhật về định giá mới nếu các điểm nhấn trong dài hạn hình thành như i) một kế hoạch phát hành cho đối tác chiến lược; ii) khởi động giai đoạn 2 của Waterpoint; và iii) chiến lược phát triển dự án nhà ở xã hội quy mô lớn ở các tỉnh.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VIB

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) dự báo có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong 2024. Tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận sau thuế dự báo đạt lần lượt 24.376 tỷ đồng (tăng 10% so với năm trước) và 10.017 tỷ đồng (tăng trưởng 17%). Tốc độ tăng trưởng tín dụng VIB dự báo đạt 16% và NIM đạt 4,3%, tương đối cao. Nợ nhóm 2 bắt đầu giảm trong quý IV/2023 và chúng tôi kỳ vọng nợ nhóm 2 và NPL ratio tiếp tục giảm trong thời gian tới.

VIB duy trì hiệu quả sinh lời của VIB cao so với các ngân hàng khác. ROE TTM của VIB cao nhất trong nhóm 12 ngân hàng niêm yết có quy mô tài sản lớn nhất dù năm 2023 VIB gặp nhiều khó khăn khi NPL tăng mạnh và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cao. VIB cũng duy trì chiến lược cạnh tranh hiệu quả khi đẩy mạnh truyền thông qua các kênh online. Các sản phẩm cho vay của VIB có ưu thế về thời gian xét duyệt nhanh và thời hạn cho vay dài.

Sử dụng phương pháp Thu nhập thặng dư (Residual Income) và phương pháp so sánh sử dụng P/B để xác định giá mục tiêu của VIB. Giá mục tiêu của VIB là 29.604 đồng/cổ phiếu. Do giá mục tiêu của VIB đang cao hơn giá đóng cửa ngày 28/02/2023 là 34%, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VIB.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FPT

CTCK BIDV (BSC)

Năm 2024, BSC dự phóng CTCP FPT (FPT) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 63.880 tỷ đồng (tăng 21% so với năm trước) và 7.867 tỷ đồng (tăng trưởng 21%), thay đổi lần lượt +0,3%/+3,1% so với dự báo cũ, tương đương EPS khoảng 5.755 đồng/CP, PE FW 2024 = 18 lần.

So với báo cáo trước đó, BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT, đồng thời nâng giá mục tiêu lên mức 120.000 đồng/CP (+16% so với giá tham chiếu ngày 21/02/2024, +10% so với giá khuyến nghị cũ) dựa trên phương pháp DCF và P/E mục tiêu (tỷ trọng cân bằng) thay vì chỉ sử dụng phương pháp P/E mục tiêu như trong báo cáo trước đó, do:

(1) Phương pháp DCF được đưa vào phần định giá nhằm phản ánh triển vọng dài hạn của FPT, do dư địa tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp là lớn (ước tính CAGR 2024 – 2030 khoảng 20%) do (i) nhu cầu chuyển đổi số kỳ vọng được thúc đẩy trong 2024 – 2030 nhờ các ứng dụng của công nghệ số (AI tạo sinh, phương tiện kết nối) (ii) dư địa cải thiện thị phần lớn tại các thị trường nước ngoài (iii) vị thế của FPT ngày càng được khẳng định (iv) tiềm năng tăng trưởng từ mảng giáo dục.