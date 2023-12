Chứng khoán phiên 25/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

HPG được khuyến nghị mua

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV): So với quý II/2023, doanh thu quý III/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) giảm 3% so với quý trước và LNST tăng 37% so với quý trước nhờ: sản lượng tiêu thụ tăng 8% (tiêu thụ thép xây dựng tăng 17% nhờ kênh xuất khẩu) và giá nguyên liệu đầu vào giảm giúp biên lãi gộp tăng 178 bps so với quý trước.

Ước tính công suất sản xuất HRC ở mức 100% trong quý IV/2023 (tương đương 750.000 tấn/quý), cùng với đó là tiêu thụ thép xây dựng tiếp tục được cải thiện nhờ xu hướng tích trữ hàng tồn kho của các đại lý trước khi HPG điều chỉnh giá bán.

KBSV ước tính biên lãi gộp HPG suy giảm trong quý IV/2023 do giá quặng sắt và than cốc ước tính tăng trung bình 9% so với quý trước và 30% so với quý trước. KBSV cho rằng giá nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục tạo lợi thế xuất khẩu tới các thị trường Mỹ, EU, đồng thời sản lượng sẽ được duy trì nhờ động lực gia tăng hàng tồn kho của các nhà phân phối trước mùa xây dựng.

Thị trường bất động sản dân cư tại Việt Nam có những dấu hiệu hồi phục trong quý IV/2023 khi giá trên thị trường thứ cấp đã tạo đáy và số lượng giao dịch đất nền gia tăng. Kỳ vọng ngành Bất động sản dần hồi phục từ quý II/2024. KBSV duy trì khuyến nghị mua với HPG, với lợi nhuận kỳ vọng ở mức 21% so với giá đóng cửa ngày 18/12/2023.

TNG, HPG, DCM được khuyến nghị.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TNG

Chứng khoán BIDV (BSC): BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) 2023 lần lượt đạt 6.945 tỷ đồng (tăng trưởng 2,5% so với năm trước) và 218 tỷ đồng (giảm 26%) thay đổi giảm lần lượt 10%/32% so với báo cáo trước đó, tương đương EPS fw 2023 là 1.935 đồng/CP và P/E fw 2023 là 9 lần.

Năm 2024, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số của TNG lần lượt đạt 8.060 tỷ đồng (tăng trưởng 15% so với năm trước) và 321 tỷ đồng (tăng trưởng 47%), tương đương EPS fw là 2.852 đồng/CP và P/E fw 2024 là 6,8 lần.

So với báo cáo trước đó, chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu TNG với giá trị hợp lý cho năm 2024 là 26.000 đồng/CP (tăng 20% so với giá mục tiêu cũ, và tăng 30% so với giá ngày 21/12/2023), mức P/E mục tiêu được nâng từ 8 lần lên 9 lần.

(1) BSC cho rằng trong giai đoạn từ 2023 – 2025, TNG sẽ hồi phục và tăng trưởng với tốc độ 27% CAGR/năm, mạnh hơn so với chu kỳ tăng trưởng trước đó 2020 – 2022 (22% CAGR/năm) nhờ (i)tập khách hàng mới phát triển trong giai đoạn thị trường dệt may khó khăn (Walmart, H&M…) (ii) lượng đơn hàng gia tăng thêm từ những khách hàng cũ khi nhu cầu kỳ vọng hồi phục trong 2024 – 2025.

(2) TNG có triển vọng hồi phục tốt hơn các doanh nghiệp cùng ngành khác. Chúng tôi cho rằng trong giai đoạn 2024 - 2025 TNG sẽ hồi phục mạnh hơn các doanh nghiệp khác nhờ duy trì được mức quy mô doanh thu không bị giảm sút trong giai đoạn khó khăn của ngành may (hầu hết các doanh nghiệp giảm quy mô doanh thu 20% - 50%).

Do vậy, khi đơn giá/đơn hàng dần hồi phục trở lại theo nhu cầu của thị trường, biên lợi nhuận được cải thiện sẽ giúp TNG tăng trưởng trở lại mạnh hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Do vậy dựa vào (1) và (2), chúng tôi nâng mức P/E mục tiêu của TNG từ 8 lần lên 9 lần, tương đương trung bình ngành và cao hơn mức P/E của chu kỳ trước (8.5 lần).

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DCM

Chứng khoán SSI (SSI): Kể từ báo cáo khuyến nghị khả quan gần đây nhất của chúng tôi vào tháng 8, giá cổ phiếu DCM của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (bao gồm cả cổ tức đã trả) đã tăng 7%, trong khi chỉ số VN-Index giảm 10%.