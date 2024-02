Chứng khoán phiên 2/2: Các cổ phiếu được khuyến nghị

VIB được khuyến nghị mua

Chứng khoán AgriBank (AgriBank Research): Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là một trong những ngân hàng tiên phong đẩy mạnh cho vay phân khúc bán lẻ sau khi thực hiện chuyển đổi chiến lược đầu tư toàn diện giai đoạn 2017-2026. Vừa qua, VIB đã công bố BCTC năm 2023 với kết quả kinh doanh khả quan.

KQKD năm 2023 đi ngang nhờ biên lãi ròng (NIM) duy trì tích cực so với ngành. Tăng trưởng tín dụng năm 2023 là 14,2% – hoàn thành hạn mức tín dụng được giao bời NHNN. LNTT quý IV của VIB tăng trưởng âm 14% so với cùng kỳ do chi phí trích lập dự phòng tăng cao, gấp 5 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên cả năm 2023 ghi nhận LNTT là 10.703 tỷ đồng, đi ngang so với năm ngoái, nhờ thu nhập lãi thuần và ngoài lãi tăng trưởng tốt với tổng thu nhập hoạt động tăng 23% so với cùng kỳ bù đắp chi phí trích lập dự phòng tăng cao.

Điểm sáng của VIB là một trong số ít ngân hàng duy trì được tỷ lệ NIM cao (4,7%), không bị ảnh hưởng nhiều trong năm 2023 nhờ tận dụng lợi thế chi phí vốn thấp (nguồn vốn huy động từ các TCTD nước ngoài) và tỷ suất sinh lời trên tài sản cao (9,6%). Ngoài ra, VIB đã tăng cường xử lý nợ xấu nhằm cải thiện chất lượng tài sản và ghi nhận giá trị xử lý nợ xấu đáng kể trong quý IV hơn 1.100 tỷ đồng khiến tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,7% cuối quý III/2023 xuống còn 3,1% cuối quý IV/2023 (nợ nhóm 3 và 4 ghi nhận giảm).

Agriseco Research kỳ vọng KQKD năm 2024 của VIB tăng trưởng tích cực hơn với 3 luận điểm sau: tỷ lệ NIM tiếp tục tăng trên mức 5% nhờ mở rộng chênh lệch lợi suất sinh lời trên tài sản và chi phi vốn (nhu cầu cho vay bán lẻ được đẩy mạnh trong năm 2024), chất lượng tài sản được cải thiện giúp VIB giảm áp lực trích lập chi phí dự phòng và VIB có mức định giá hấp dẫn với hiệu quả sinh lời cao. Do đó, Agriseco Research khuyến nghị mua cổ phiếu VIB với giá mục tiêu 25.000 đồng/cổ phiếu (upside 20%).

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPR Chứng khoán AgriBank (AgriBank Research): Quý IV/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) tích cực ghi nhận 407 tỷ đồng (tăng trưởng 10% so với cùng kỳ) và 98 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) nhờ sản lượng và giá bán cao su tăng lần lượt 13% và 6% svck. Điều này đã đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh, giúp doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế 2023 lần lượt vượt 24% và 14% kế hoạch kinh doanh đề ra cả năm. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận 2024 tăng nhẹ so với 2023 nhờ kỳ vọng giá bán cao su phục hồi, diện tích thanh lý cây cao su tăng, và khoản tiền đền bù từ thu hồi đất cao su. Lĩnh vực cao su và thanh lý chiếm hơn 80% tổng doanh thu của DPR. Chúng tôi kỳ vọng 2 mảng kinh doanh chính sẽ phục hồi nhờ giá bán cao su phục hồi khoảng 5% so với bình quân 2023 khi Trung Quốc đẩy mạnh việc nhập khẩu. Diện tích cao su thực hiện thanh lý 2024 dự kiến tăng nhờ diện tích thanh lý từ năm 2023 chuyển sang (khoảng 240ha). Kỳ vọng năm 2024, khoản tiền đền bù đất Bình Phước tại khu dân cư Tiến Hưng ước tính 100 tỷ đồng sẽ đóng góp vào lợi nhuận của DPR. Trong dài hạn, việc bàn giao được đất cho tỉnh Bình Phước sẽ đóng góp một phần lớn vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Hai dự án KCN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú mở rộng kỳ vọng đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh thu mảng KCN trong dài hạn khi được đưa vào triển khai. Nguyên nhân nhờ tiềm năng tăng giá thuê 15-20% so với khu cũ khi dự án đường DT741 phát triển qua. KCN Bắc Đồng Phú mở rộng 317ha (đã có báo cáo của Bộ KH&ĐT) kỳ vọng sẽ triển khai trong 2024. Trong khi đó, KCN Nam Đồng Phú mở rộng vẫn đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây sẽ là các dự án gối đầu của DPR khi cho thuê hết KCN Bắc Đồng Phú GD1. Bên cạnh đó, tình hình tài chính ổn định với tỷ lệ vay nợ thấp và lượng tiền mặt dồi dào sẽ giúp DN triển khai các dự án mới trong tương lai. Cao su Đồng Phú (DPR) là một trong các doanh nghiệp có quỹ đất lớn cao su lớn hơn 9.000ha tại Bình Phước và đang chuyển đổi 2,000ha đất cao su để tự phát triển thành các khu công nghiệp. Triển vọng tăng trưởng 2024 được kỳ vọng nhờ giá bán cao su phục hồi và tiền đền bù thu hồi đất cao su. DPR dự kiến duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt 15- 30% trong năm 2024 nhờ tình hình tài chính lành mạnh. Trong dài hạn, DPR tiềm năng nhờ 2 dự án KCN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú khi được triển khai sẽ đóng góp lớn vào doanh thu mảng KCN. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPR với giá mục tiêu 40.000 đồng/CP (Upside 18% từ thị giá hiện tại).

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu ACB

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN):

Năm 2023, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB đã hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh doanh đã đăng ký ở Đại hội đồng cổ đông, với mức tăng trưởng tín dụng 17,9%, huy động tăng 16,6%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt hơn 20.000 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế vượt 16.000 tỷ đồng), hoàn thành 100% kế hoạch năm, tăng trưởng 17,3% so với năm 2022, tỷ lệ nợ xấu đạt 1,21% trong nhóm thấp nhất ngành.

ACB là ngân hàng đầu tiên hoàn thành hệ thống quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường tài chính theo chuẩn mực quốc tế và theo quy định của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. ACB đã hoàn thành phần lớn các nội dung có tính phức tạp cao trong yêu cầu về quản trị IRRBB theo Basel III. Và ACB đặt mục tiêu liên tục cải tiến để duy trì vị thế ngân hàng có mô hình quản lý rủi ro tốt nhất trên thị trường. Tới cuối năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ theo Basel II vượt xa mức quy định tối thiểu, ở mức 12,1%.

ACB tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định của NHNN. Cụ thể, tỷ lệ LDR đạt mức 78% (dưới mức 85% so với quy định), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 17% (thấp hơn nhiều so với mức quy định 30%).

So với dự báo trước đó của chúng tôi trong báo cáo ngắn trước đó vào tháng 9/2023, ACB ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 cao hơn 2,2%, trong đó kết quả kinh doanh quý IV ghi nhận tín hiệu khả quan trong việc giảm dự phòng rủi ro tín dụng liên tục giảm từ quý III sau khi tạo đỉnh trong quý II. Do đó dù nợ xấu tăng tăng hơn 30% so với cuối quý II/2023 (tỷ lệ NPL từ 1,07% lên 1,21%) nhưng kỳ vọng nợ xấu đã qua giai đoạn cao điểm và khả quan hơn trong năm 2024 cùng với sự hồi phục của kinh tế.

Với quan điểm nắm giữ, chúng tôi kỳ vọng trong năm 2024 ACB có thể sẽ hướng đến mức P/B trung bình 5 năm là 1,6 lần, tương ứng với mức giá 31.500 đồng/CP (giá trị sổ sách cuối 2024 dự báo đạt 22.532 đồng/CP).