Chứng khoán phiên 21/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

Chứng khoán BIDV (BSC): Luận điểm đầu tư dành cho CTCP Thế giới Di động (MWG): Quan điểm điều hành nhất quán và phù hợp với bối cảnh thị trường của MWG (như đề cập trong báo cáo lần đầu của BSC) cần được chứng minh hiệu quả tài chính trong 2024.

Đó là: Thế giới di động và Điện máy xay duy trì về thị phần và cải thiện biên lợi nhuận bằng cách tối ưu hóa cổ phần; và Bách hóa xanh đạt điểm hiệu quả hoạt động vào năm 2024 ở mức biên lợi nhuận hoạt động 1,5% so với mức nền thấp -3,7% (2023e) - nhờ giảm khấu hao và tối ưu hóa vận hành.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu MWG và điều chỉnh giá mục tiêu trung hạn 52.000 đồng/CP (Upside 28% so với giá đóng cửa ngày 19/12/2023) dựa trên phương pháp SOTP. Chúng tôi điều chỉnh giảm 18% giá mục tiêu so với báo cáo trước đó do chiến lược tối ưu hóa hoạt động quý IV/2023 tác động đến kết quả kinh doanh ngắn hạn của MWG.

Cụ thể, năm 2023 dự báo biên lợi nhuận sau thuế giảm 0,75 ppt do nhu cầu phục hồi chậm hơn kỳ vọng và hạch toán các chi phí phát sinh 1 lần; năm 2024 dự báo biên lợi nhuận sau thuế giảm 0,39ppt so với kỳ vọng trước đó, dựa trên quan điểm kinh doanh cân đối lợi ích giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng.

MWG được khuyến nghị mua.

NT2 được khuyến nghị phù hợp thị trường

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap điều chỉnh giảm 11% giá mục tiêu xuống còn 23.500 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ mua xuống phù hợp thị trường cho Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2).

Vietcap điều chỉnh giảm giá mục tiêu do điều chỉnh giảm 11% tổng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 (lần lượt giảm 6%/37%/5%/4%/4% cho các năm 2023/24/25/26/27).

Điều này chủ yếu do Vietcap điều chỉnh giảm 5% tổng dự báo sản lượng điện thương phẩm giai đoạn 2023-2027 dựa theo KQKD 11 tháng năm 2023 yếu hơn dự kiến và dựa trên giả định Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (NLDC) sẽ giảm 14% so với cùng kỳ sản lượng điện huy động từ nhiệt điện khí trên toàn quốc vào năm 2024.

Ngoài ra, Vietcap giả định giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) trung bình của NT2 giảm 3% trong giai đoạn 2023-2028 do điều chỉnh giảm 4% dự báo giá CGM trung bình của toàn ngành trong giai đoạn này.

Vietcap cũng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 giảm 57% so với cùng kỳ, tương ứng LNST dự kiến quý IV là 126 tỷ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ ) nhưng kỳ vọng tăng trưởng 20% so với cùng kỳ cho LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GAS

Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Chúng tôi kỳ vọng doanh thu của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) sẽ tăng nhẹ lên 101,9 nghìn tỷ đồng (tăng 1,2% so với năm trước) trong năm 2023 và giảm nhẹ vào năm 2024 (đạt 94,9 nghìn tỷ đồng, giảm 6,8%) khi khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Ukraine qua đi.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế có thể giảm mạnh xuống 13,3 nghìn tỷ đồng (giảm 10,5%) trong năm 2023 và xuống còn 12,2 nghìn tỷ đồng (giảm 8,4%) năm 2024.

Hiệu quả hoạt động sẽ giảm dần khi giá bán khí khô giảm đáng kể theo xu hướng giảm của giá FO (Fuel Oil hay dầu Mazut) trong suốt năm 2023 và 2024, trong khi nguồn khí đầu vào từ các mỏ khí giá rẻ (như bể Nam Côn Sơn) đang cạn kiệt nhanh chóng. Chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp sẽ giảm dần xuống chỉ còn 20,6% và 19,2%, lần lượt trong các năm 2023 và 2024.

Điểm nhấn đầu tư: (1) Giá khí vẫn có thể duy trì ở mức tốt và sản lượng sẽ tiếp tục đà tăng khi nhiệt điện lấy lại ưu thế so với thủy điện vào năm 2023.

(2) GAS đang phát triển cơ sở hạ tầng nhập khẩu và phân phối LNG để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng, đặc biệt là đối với nhiệt điện khí. Tổ hợp LNG đầu tiên, LNG Thị Vải, đã hoạt động và dự kiến sẽ tạo ra 800 tỷ đồng Doanh thu thuần từ 100 triệu mét khối LNG bán ra trong năm nay.

(3) Ngoài ra, GAS cũng đang tham gia vào nhiều dự án ngoài khơi quan trọng, đặc biệt là Lô B - Ô Môn, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại cho công ty sự tăng trưởng lớn về sản lượng và thu nhập sau khi hoàn thành vào năm 2026F, từ đó củng cố tăng trưởng dài hạn cho công ty.

Sử dụng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 87.300 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua với mức tăng giá tiềm năng là 14%. Định giá này không bao gồm các dự án Cá Voi Xanh và LNG Sơn Mỹ GĐ2 do sự không chắc chắn, điều kiện không thuận lợi và thiếu thông tin cần thiết trong giai đoạn định giá.