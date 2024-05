Giống sung khổng lồ 300.000 đồng/kg vẫn hút khách mua

Xuất hiện cách đây vài năm nhưng sung Mỹ vẫn chưa hết hot tại thị trường Việt Nam dù giá bán lẻ lên tới 300.000 đồng/kg. Ảnh: Namanmarket Sung Mỹ còn gọi là sung ngọt, khi trái còn non có màu xanh đậm, lúc chín chuyển sang màu vàng đỏ. Ảnh: Nông thôn ViệtGiống sung Mỹ hiện đã được trồng tại nhiều nơi ở Việt Nam như Lâm Đồng, Nghệ An... Nhờ trồng sung Mỹ, nhiều hộ dân đã có thu nhập đáng kể. Ảnh: Facebook Nếu như sung của Việt Nam chỉ bằng đầu ngón tay, vị chát thì sung Mỹ quả rất to, nhiều quả bằng nắm tay, nặng tới 2 lạng/quả. Đặc biệt, khi sung vừa chín ăn có vị ngọt thanh rất. Khi chín tới bên trong quả sẽ chảy mật ra (giống như kiểu mật trong khoai lang) ăn ngọt đậm đà. Ảnh: Facebook Không chỉ đắt gấp 15 - 20 lần sung Việt, khách muốn mua sung Mỹ thường phải đặt trước 1 - 2 ngày mới hàng. Ảnh: Facebook Lý do là nguồn cung sung Mỹ trên thị trường chưa nhiều. Ảnh: Facebook Theo một số nhà vườn, sung Mỹ không phải là cây dễ chăm sóc, nếu trồng ở ngoài môi trường tự nhiên, cây dễ sâu bệnh, thu hoạch quả không nhiều. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, nếu trồng thành công thì sung Mỹ là giống cây đem lại hiệu quả kinh tế cao vì chỉ cần trồng một lần, người trồng sẽ thu hoạch được lâu dài. Ảnh: Facebook Cũng như cây sung ở nước ta, sung Mỹ càng ngày càng to ra, quả cũng nhiều hơn. Ảnh: Sfarm

