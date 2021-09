Chứng khoán ngày 7/9: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Khuyến nghị khả quan VIC với giá mục tiêu 117.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC): Giữ nguyên giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC) là 117.000 đồng/cp (so với giá mục tiêu trước đó là 118.000 đồng/cp sau khi điều chỉnh chia cổ tức bằng cổ phiếu 12,5%) đồng thời nâng khuyến nghị lên MUA từ KHẢ QUAN do giá cổ phiếu VIC đã điều chỉnh 11% trong 3 tháng qua.

VCSC tiếp tục đánh giá cao sự hưởng lợi lớn của Vingroup đối với tầng lớp thu nhập trung bình cao đang gia tăng tại Việt Nam - đặc biệt là thông qua các công ty con mảng bất động sản như CTCP Vinhomes (VHM), CTCP Vincom Retail (VRE) và Vinpearl. Tin rằng hoạt động kinh doanh xe điện (EV) của VinFast và tiềm năng xuất khẩu toàn cầu đầy tham vọng có thể thúc đẩy tầm nhìn tăng trưởng dài hạn của công ty.

Duy trì kỳ vọng về lợi nhuận và dòng tiền ổn định từ mảng bán và cho thuê BĐS trong giai đoạn 2021-2023 để bù đắp khoản lỗ phát sinh từ mảng công nghiệp và khách sạn - nghỉ dưỡng.

Điều chỉnh giảm dự báo LN từ HĐKD (EBIT) năm 2021 chủ yếu do điều chỉnh giảm ghi nhận doanh thu cho VHM và VRE. Dự báo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) năm 2021 của VIC đạt 5,6 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ EBIT năm 2020 là 3,3 nghìn tỷ đồng cùng với LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 là 3,6 nghìn tỷ đồng (-34% YoY và thấp hơn 20% so với dự báo trước đó).

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Doanh số bán ôtô thấp hơn dự kiến của chúng tôi; Các hạn chế kéo dài về giãn cách xã hội làm trì hoãn việc mở bán các dự án BĐS lớn mới và hạn chế hoạt động bán lẻ/khách sạn - nghỉ dưỡng dài hơn hơn dự báo.

Lựa chọn cổ phiếu nào phiên 7/9?

Mở vị thế mua HAX quanh ngưỡng 23.150 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC) : HAX đang hình thành xu hướng hồi phục từ ngưỡng đáy 19.5. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá cổ phiếu.

Đồng thời, đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20, MA50 và sắp vượt dải mây Ichimoku; báo hiệu xu hướng tăng giá tích cực. Chỉ báo RSI và MACD đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá này.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế quanh ngưỡng giá 23.15, chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng 27.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 21.5.

Khuyến nghị phù hợp cho DIG với giá mục tiêu 30.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC ) : Điều chỉnh khuyến nghị của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) từ KHẢ QUAN thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu DIG đã tăng 35% trong 3 tháng qua và hiện được định giá khá phù hợp, với P/B 2021/2022 đạt lần lượt là 2,2 lần/1,9 lần.

Giữ nguyên giá mục tiêu là 30.000 đồng/CP do định giá cao hơn đối với dự án Nam Vĩnh Yên (theo giả định giá bán trung bình cao hơn) và một số dự án nhỏ hơn (do giá trị sổ sách tăng) bị ảnh hưởng bởi

(1) pha loãng từ việc phát hành cổ phiếu ESOP (15 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/CP) và đợt phát hành riêng lẻ (75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/CP) - mà giả định sẽ hoàn thành vào cuối quý 3/2021 - và (2) dư nợ ròng cao hơn tính đến cuối quý 2/2021.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 đạt 932 tỷ đồng (+31% YoY và +3% so với dự báo trước đó) vì tiếp tục kỳ vọng DIG sẽ hoàn thành việc bán khu đất 31 ha trên Đảo Đại Phước vào cuối năm 2021 - đóng góp khoảng 80% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của chúng tôi - và bàn giao các lô đất nền tại dự án Nam Vĩnh Yên và Gateway Vũng Tàu cho khách hàng bán lẻ.

Điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021/2022/2023 lên lần lươt 3%/5%/5% do giả định giá bán trung bình cao hơn cho dự án Nam Vĩnh Yên.

Yếu tố hỗ trợ: Giá bán cao hơn dự kiến đối với các dự án chính, bao gồm các giai đoạn tiếp theo của dự án Nam Vĩnh Yên. Rủi ro: Tiến độ phát triển dự án chậm hơn dự kiến; chi phí quỹ đất bị định giá thấp của DIG.