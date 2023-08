Chứng khoán ngày 7/8: PVD và IDC nắm giữ, BMP trung lập

BMP (Khuyến nghị Trung lập): Lợi nhuận cao nhờ giá PVC thấp hơn dự kiến



Chứng khoán SSI : Luận điểm đầu tư: Chúng tôi tăng 32% ước tính LNST năm 2023 so với dự báo trước đó, nhờ giá PVC thấp hơn dự kiến. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới đối với cổ phiếu BMP là 99.200 đồng/cổ phiếu (từ 84.300 đồng/cổ phiếu) do chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang năm 2024 - tương ứng với tiềm năng tăng giá là 13%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Trung lập đối với cổ phiếu BMP.

Lợi nhuận Q2/2023 đã lập đỉnh mới so với quý trước do giá bán bình quân tiếp tục ở mức cao và giá PVC thấp hơn mặc dù sản lượng tiêu thụ giảm. Doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (-14% svck, -7% so với quý trước) và 295 tỷ đồng (+103% svck, +5% so với quý trước).

Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ suy giảm và đạt khoảng 23 nghìn tấn (-15% svck, -8% so với quý trước), với giá bán bình quân là 59 triệu đồng/tấn (+1% svck, +1% so với quý trước) do nhu cầu suy yếu. Tuy nhiên, nhờ giá PVC giảm trong quý 2 xuống còn khoảng 800 USD/tấn (-36% svck, -10% so với quý trước) đã giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q2/2023. Tỷ suất lợi nhuận gộp tiếp tục tăng từ 38,5% trong Q1/2023 lên 42,8% trong Q2/2023, do giá PVC thấp hơn dự kiến. Lợi nhuận ròng trên mỗi tấn đạt mức kỷ lục 13,1 triệu đồng/tấn trong Q2/2023, tăng đáng kể so với mức 5,5 triệu đồng/tấn trong Q2/2022. Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu đạt 13% trong Q2/2023, so với 11,1% trong Q1/2023 và 9,3% trong Q2/2022.

Ước tính lợi nhuận: Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (-9% svck) và lợi nhuận ròng đạt 1 nghìn tỷ đồng (+46% svck) với lợi nhuận ròng trên mỗi tấn tăng lên mức 11 triệu đồng (so với 7,1 triệu đồng trong năm 2022). Trong năm 2024, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5 nghìn tỷ đồng (-6% svck) và 812 tỷ đồng (-20% svck), với lợi nhuận ròng/tấn đạt 8,8 triệu đồng do chúng tôi điều chỉnh ước tính giá bán bình quân sẽ giảm 6% svck. Với giả định giá PVC giảm trong năm 2023, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 27,7% trong năm 2022 lên 39,5% trong năm 2023, và đạt 35,4% trong năm 2024. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi phí trên doanh thu sẽ tăng lên mức 12% trong năm 2023, so với 8,7% trong năm 2022.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt cao cho năm 2023 và 2024 sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu các chương trình khuyến mãi không được thực hiện, sản lượng tiêu thụ nhiều khả năng sẽ khó được duy trì. Chúng tôi cho rằng công ty sẽ rất khó để duy trì mức lợi nhuận cao trong nửa cuối năm 2023 do thời gian này là mùa mưa và ước tính giá bán giảm từ Q3/2023.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Giá bán bình quân thấp hơn dự kiến và giá đầu vào hạt nhựa PVC cao hơn dự kiến

PVD (Khuyến nghị Nắm giữ): Dự báo LNST 2023 sẽ ghi nhận giá trị 436 tỷ nhờ biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ khoan cải thiện

Chứng khoán MBS : Trong Q2/2023, PVD ghi nhận doanh thu giảm 7% svck nhưng LNST ghi nhận mức 155 tỷ (cùng kỳ lỗ 74 tỷ), cao nhất kể từ Q1/2019 đến nay. LNST cao được hỗ trợ bởi: (1) biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ khoan cải thiện mạnh mẽ và (2) ghi nhận thu nhập đột biến 70 tỷ đồng từ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với khách hàng. Lũy kế 2 quý đầu năm, PVD ghi nhận doanh thu đi ngang svck, LNST đạt mức 207 tỷ đồng (1H2022: lỗ 148.6 tỷ đồng) và hoàn thành 207% mục tiêu LNST mà doanh nghiệp đặt ra trong năm 2023.

Trong năm 2023, chúng tôi dự phóng PVD sẽ ghi nhận doanh thu đạt 5,794 tỷ đồng (+7% svck) và LNST đạt 436 tỷ đồng (2022: lỗ 155 tỷ đồng) với các giả định chính sau: (1) Giá dầu duy trì quanh mức 80-85 USD/thùng, hỗ trợ một phần nhu cầu thăm dò và khai thác dầu khí; (2) Giá cho thuê giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á tăng cao, các giàn Jackup của PVD có thể ghi nhận giá cho thuê trung bình ở mức 82,500 USD/ngày, (3) Biên lợi nhuận gộp dịch vụ khoan dự phóng đạt mức 12%, cải thiện từ mức 3.6% của năm 2022 nhờ các hợp đồng được ký mới với thời gian dài hơn, giảm phí vận chuyển giàn. Lũy kế 2 quý đầu năm 2023, biên lợi nhuận gộp dịch vụ khoan cho thấy tín hiệu tích cực khi đạt mức 18.7% trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ là -3%.

IDC (Khuyến nghị Nắm giữ): Triển vọng tích cực vào 2 quý cuối năm

Chứng khoán Phú Hưng : Kết quả kinh doanh: Quý 2/2023, IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt được 2,407 tỷ đồng (-27% YoY), và LNST đạt được 662.6 tỷ đồng (-54% YoY).Lũy kế 1H23, doanh thu của IDC đạt 3,553 tỷ đồng (-29% YoY) và LNST đạt 837.9 tỷ đồng (- 52% YoY). Sự sụt giảm chủ yếu đến từ hai nguyên nhân sau: (i) 1N22, IDC đã chuyển đổi hạch toán doanh thu một lần tại KCN Nhơn Trạch V với giá trị là 1,395 tỷ đồng; (ii) việc ghi nhận thuê đất thấp hơn so với mức nền cao của kỳ trước, khi trong 1H22 IDC đã ký hợp đồng thuê và MOUs với diện tích 91.4 ha.

Chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST năm 2023 sẽ lần lượt đạt 7,633 tỷ đồng (+2% YoY) và 2,058 tỷ đồng (+0.2% YoY). Đến từ kỳ vọng, IDC có thể cho thuê 100ha đất KCN, đồng thời hưởng lợi từ mức giá ký mới cao hơn 5% so với cùng kỳ và ghi nhận 2,1ha đất chuyển cho AEON tại tỉnh Long An.

Điểm nhấn đầu tư:

(1) Tiềm năng phát triển nổi bật với mảng BDS KCN:

Tọa lạc ở các vị trí kinh tế trọng điểm, quỹ đất thương phẩm còn lại lớn và được hỗ trợ bởi sự phát triển cơ sở hạ tầng chuyên sâu, KCN của IDC hoàn toàn có khả năng đáp ứng tiêu chí thị trường và thu hút các tập đoàn lớn như Pepsico, Heineken, Hyosung, v.v. Trong kịch bản cơ sở, PHS dự phóng IDC có thể ghi nhận diện tích đất 100ha / kế hoạch 130ha trong năm 2023, dựa vào các tín hiệu tích cực từ thị trường và các hợp đồng hợp tác ký kết gần đây.

Hưởng lợi từ xu hướng tăng giá thuê tại khu vực phía Nam: với nguồn cung tại các khu vực trọng điểm không đáp ứng đủ nhu cầu, đã góp phần làm tăng giá thuê trung bình 5% - 10%/năm.

Kế hoạch mở rộng quỹ đất trong ngắn hạn vẫn đang chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý: KCN Tân Phước 1 - 470ha (Tiền Giang); KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng - 110ha (Bà Rịa – Vũng Tàu).

(2) Động lực tăng trưởng mảng năng lượng phát triển cùng quá trình tăng tỷ lệ lấp đầy KCN Hựu Thạnh (Long An), khi IDC được cấp giấy phép phân phối điện tại đây từ năm 2022. Hơn nữa, khả năng giá điện bán lẻ có thể tiếp tục tăng từ 3-5% trong tương lai, giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh tại mảng này.

(3) Tỷ suất cổ tức hấp dẫn: Với nguồn tiền hoạt động ổn định trong thời gian qua, chúng tôi cho rằng IDC có thể đạt được kế hoạch chi trả 4,000 – 5,000 đồng/ cổ phiếu mỗi năm trong 2 năm tới.

Định giá & khuyến nghị: Sử dụng phương pháp DCF, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 48,527 VND/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị GIỮ với mức tăng giá tiềm năng 7.1%. Định giá của chúng tôi đã phản ánh con số ước tính dựa trên kịch bản cơ sở trong giai đoạn 5 năm tiếp theo và chưa tính đến các dự án KCN mới do chưa đủ cơ sở.