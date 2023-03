Chứng khoán ngày 7/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua KDH với giá 30.500 đồng/cp



CTC K SSI (SSI) : CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 116% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 119 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI cho rằng doanh thu ghi nhận tại dự án thấp tầng Classia ở Quận Thủ Đức là động lực chính giúp công ty đạt được kết quả này. Doanh thu ghi nhận sát với ước tính của SSI. Mặt khác, lợi nhuận ròng trong quý 4/2022 ở mức yếu do thiếu khoản lãi không phải tiền mặt từ các dự án hợp nhất (200 tỷ đồng) so với năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, KDH đạt 3 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 22% so với cùng kỳ). Trong đó, KDH đã bàn giao 100 căn hộ tại dự án Classia cho người mua nhà (100 trong số 180 căn hộ đã được bán – tỷ lệ hấp thụ là 68%), chiếm 62% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp năm 2022 duy trì ở mức ổn định khoảng 47%-48% (đi ngang so với cùng kỳ), do hầu hết các dự án bàn giao đều thuộc các dự án thấp tầng. Phần còn lại đến từ doanh số của các dự án khác có biên lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ), thấp hơn ước tính trước đây của SSI do dự án Classia bàn giao chậm hơn.

Trong năm 2023, SSI kỳ vọng KDH tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định với doanh thu ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), lợi nhuận ròng ước đạt 987 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ).

Động lực đến từ doanh số tiềm năng của dự án Classia, Clarita và Privia trong giai đoạn 2022-2023. Từ năm 2024 trở đi, khi tình hình thị trường ổn định hơn, KDH sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch bán hàng của dự án Solina – 16,4ha (220 căn thấp tầng và 7 tòa chung cư cao tầng).

Trong số các doanh nghiệp bất động sản SSI đang phân tích, công ty chứng khoán này vẫn nhận định KDH có một số lợi thế so với các chủ đầu tư bất động sản khác, chẳng hạn như các lô đất của công ty nằm ở khu vực quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, là những khu vực thường có tỷ lệ hấp thụ cao hơn so với các khu vực đô thị hạng hai khác.

Chưa kể, các dự án KDH thực hiện đã được chứng minh trong những năm qua và tạo ra sự tin tưởng mạnh mẽ cho người mua nhà. Ngoài ra, các dự án của KDH có tình trạng pháp lý sạch và sức khỏe tài chính tốt, cũng có thể giúp công ty trụ vững trong thời kỳ khó khăn.

SSI dự báo lợi nhuận của KDH trong 2 năm tới sẽ tiếp tục được duy trì, do công ty đang tập trung phát triển các sản phẩm căn hộ chung cư thấp tầng và phân khúc trung cấp, những sản phẩm này thường cần một khoảng thời gian ngắn để thị trường hấp thụ. Tuy nhiên, SSI cho rằng doanh thu bán hàng và tăng trưởng lợi nhuận sẽ chững lại một phần trong năm 2023, điều này phù hợp với diễn biến của ngành trong giai đoạn hiện tại.

Trong năm 2023, SSI điều chỉnh giảm 9% ước tính lợi nhuận ròng của KDH xuống còn 987 tỷ đồng (42 triệu USD), trong đó hầu hết việc bàn giao vẫn sẽ đến từ 2 dự án là Privia và Classia.

Với vị thế và bảng cân đối mạnh, KDH có thể nắm bắt cơ hội để thu mua nhiều quỹ đất hơn và tìm được nguồn vốn bổ sung cho các dự án của công ty. Tuy nhiên, SSI sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ doanh thu bán hàng và việc bàn giao của công ty khi thị trường bất động sản đang trong giai đoạn hạ nhiệt.

SSI khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu KDH, với giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 30.500 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 22,5%). SSI điều chỉnh giảm 26% giá mục tiêu so với báo cáo gần đây nhất khi SSI điều chỉnh dòng tiền từ tiến độ bán hàng của các dự án bất động sản và áp dụng tỷ lệ chiết khấu thận trọng hơn cho các dự án tiềm năng trong tương lai.

Khuyến nghị mua VPB với giá mục tiêu 23.000 đồng/cp

CTC K KBSV : Quý 4/2022, thu nhập lãi thuần của VPB đạt 10.283 tỷ đồng (tăng 20,6% so với cùng kỳ, giảm 1% so với quý trước). Chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh lên mức cao nhất, đạt 7.320 tỷ đồng (tăng 35% so với quý trước, tăng 36,3% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế quý 4/2022 chỉ đạt 1,383 tỷ đồng (giảm 69,4% so với quý trước, giảm 51.4% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 21.220 tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ dư nợ nhóm doanh nghiệp bất động sản và xây dựng cùng nhóm cho vay mua nhà trên tổng dư nợ tín dụng đạt 36,5%, tăng 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của VPB đạt 40.518 tỷ đồng, chiếm 8,5% dư nợ tín dụng. Tỷ trọng cho vay cao ở nhóm này tiểm ẩn những rủi ro tín dụng trong thời gian tới.

Trong quý 4/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 8.920 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Với việc tăng vốn thành công, chứng khoán VPBank đã trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Ngày 16/1/2023, Tập đoàn SMBC công bố thông tin thoái vốn khỏi ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB). Cùng với đó SMBC tái khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược với VPB. Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kì vọng động thái này sẽ có tác động tích cực đến quá trình bán vốn cho cổ đông chiến lược của VPB trong thời gian tới.

KBSV đưa ra dự phóng cho VPB trong năm 2023 với tăng trưởng tín dụng đạt 19% trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, ngân hàng đề cao quản trị rủi ro.

KBSV ước tính NIM 2023 giảm 9 điểm cơ bản so với cùng kỳ, đạt 7,41% phản ánh lãi suất đầu vào bình quân tăng trong nửa cuối năm 2022 tuy nhiên sẽ hạ nhiệt kể từ quý 2/2023 và được bù đắp một phần nhờ tăng lãi suất cho vay.

KBSV dự phóng thận trọng tỷ lệ nợ xấu của VPB đạt 6,4%, tăng 67 điểm cơ bản so với cùng kỳ phản ánh rủi ro các khoản nợ cho vay bất động sản và trái phiếu.

Chi phí trích lập dự phòng dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 26.515 tỷ đồng. KBSV dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VPB đạt 17.217 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ do NIM giảm, chi phí trích lập dự phòng tăng, không ghi nhận doanh thu đột biến từ khoản phí trả trước.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB. Giá mục tiêu là 23.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua DGW với giá mục tiêu 52.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Thế Giới Số (DGW). Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% kể từ ngày 01/12/2022.

VCSC cho rằng DGW có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2023 là 9,6 lần, thấp hơn 16% so với P/E trượt trung bình 3 năm của trung vị một số công ty cùng ngành là 11,4 lần. Ngoài ra, dự phóng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lợi nhuận giai đoạn 2022-2027 của DGW là 12%.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do điều chỉnh giảm 1%/6%/7% dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt cho các năm 2025/26/27 khi VCSC có quan điểm thận trọng hơn đối với đà tăng trưởng doanh số bán hàng trong trung hạn của mảng ĐTDĐ Xiaomi và laptop.

Ảnh hưởng kém tích cực này được bù đắp một phần nhờ tăng 10%/7% dự báo lợi nhuận trong các năm 2023/2024, chủ yếu do nâng giả định tăng trưởng doanh số bán hàng đối với mảng thiết bị văn phòng (OE) và hàng tiêu dùng.

Yếu tố hỗ trợ: Tăng trưởng mảng ĐTDĐ và laptop trong trung hạn mạnh hơn; M&A gia tăng giá trị giúp mở rộng danh mục sản phẩm của DGW; đạt được ít nhất 10% thị phần cho các thương hiệu thiết bị gia dụng mới.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Mất hợp đồng với các thương hiệu lớn; chi tiêu của người tiêu dùng đối với hàng hóa kỹ thuật yếu hơn dự kiến.