Khối tài sản đồ sộ của Minh Hằng và chồng đại gia

Mới đây, Minh Hằng thông mang thai con đầu lòng sau 9 tháng kết hôn. Nữ ca sĩ tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2022 tại Vũng Tàu. Ảnh: Zing Minh Hằng tham gia nghệ thuật từ năm 16 tuổi trong vai trò ca sĩ hát nhóm, diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình. Sau này, Minh Hằng liên tiếp thành công với những dự án âm nhạc và phim ảnh. Ảnh; FBNV Ngoài ra, ca sĩ Minh Hằng còn được xem là “Nữ hoàng quảng cáo” vì là gương mặt đại sứ thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng. Ảnh: FBNV Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Minh Hằng sở hữu khối tài sản kếch xù khiến khán giả ngưỡng mộ, đồng nghiệp kiêng nể. Trước khi kết hôn, Minh Hằng sống trong căn biệt thự rộng lớn, thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Interneth: Internet Đầu năm 2021, Minh Hằng tậu căn hộ 125 m2 giá hơn 20 tỷ đồng ở TP.Thủ Đức. Căn hộ có tầm nhìn hướng sông Sài Gòn và những tòa nhà chọc trời, biểu tượng của TP.HCM. Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn sở hữu nhà vườn rộng 20.000 m2 ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tại đây, cô trồng nhiều rau củ, cây ăn trái như dừa, mận, bầu, bí... Ảnh: FBNV Ngoài bất động sản, Minh Hằng từng sở hữu nhiều xế hộp có giá trị như Mercedes GLS 450 giá 5,5 tỷ đồng, Porsche Panamera hơn 6 tỷ đồng và xe Lexus hơn 2,5 tỷ đồng. Ảnh: FBNV Chưa hết, Minh Hằng còn là tín đồ hàng hiệu xa xỉ. Cô sở hữu nhiều nhẫn kim cương, túi xách, đồng hồ... đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Chanel hay Dior... Ảnh: FBNV Trong khi đó, chồng Minh Hằng là doanh nhân, giữ chức Phó tổng giám đốc một công ty chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ảnh: Facebook Ngoài ra, chồng Minh Hằng còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An. Ảnh: Tri thức trẻ Sau khi kết hôn, Minh Hằng sống cùng chồng trong căn biệt thự 3 tầng ở khu dân cư cao cấp tại quận 2, có an ninh nghiêm ngặt, bảo vệ kiểm soát người ra vào. Ảnh: chụp màn hìnhXem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

