Chứng khoán ngày 7/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua ACB với giá mục tiêu 39.600 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngày 05/12/2022, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố chương trình hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó ngân hàng sẽ (1) giảm lãi suất cho vay và phí giao dịch cho các khách hàng hiện hữu, và (2) chuẩn bị gói mức tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các khoản giải ngân mới.

Chương trình sẽ được áp dụng từ ngày 06/12/2022 đến hết tháng 1/2023.

Đối với các khách hàng hiện hữu đang có khoản vay và tài khoản thanh toán chính tại ACB, ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho vay 1%/năm.

Đối với những khách hàng mới có nhu cầu vay vốn cho sản xuất kinh doanh, ngân hàng đã chuẩn bị gói hạn mức tín dụng trị giá 4 nghìn tỷ đồng với lãi suất giảm 1 điểm % mỗi năm.

ACB cũng áp dụng các gói giảm phí thanh toán quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đọa khó khăn. Do gói hỗ trợ này chỉ kéo dài trong 2 tháng, VCSC ước tính rằng gói hỗ trợ này có thể tương đương với giảm khoảng 5 điểm cơ bản trong lợi suất cho vay năm 2022 và giảm 6 điểm cơ bản trong lợi suất cho vay năm 2023 của ACB – mà VCSC cho rằng sẽ không có tác động lớn đến lợi suất cho vay của ngân hàng.

VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA đối với ACB với giá mục tiêu là 39.600 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị phù hợp cho DXG với giá mục tiêu 16.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) và giảm 59% giá mục tiêu xuống còn 16.100 đồng/CP.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do: (1) điều chỉnh giảm định giá đối với mảng dịch vụ môi giới (xem thêm Báo cáo Cập nhật DXS, ngày 1/12/2022), (2) giảm định giá đối với dự án Gem Sky World (GSW) và loại các dự án Park View và Park City ra khỏi định giá, (3) mức giả định WACC cao hơn 0,9 điểm % và (4) áp dụng mức chiết khấu 30% đối với phương pháp định giá giá trị tài sản ròng (RNAV).

VCSC điều chỉnh giảm 16% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 xuống 899 tỷ đồng (- 22% YoY) chủ yếu do triển vọng doanh thu chững lại đối với mảng dịch vụ môi giới và tỷ lệ bàn giao thấp hơn tại dự án Opal Skyline, được bù đắp một phần nhờ khoản lãi thoái vốn cao hơn dự kiến trong 9T 2022.

Trong năm 2023, VCSC kỳ vọng việc bàn giao tại các dự án GSW và Opal Skyline và mảng dịch vụ môi giới phục hồi từ nửa cuối năm 2023 sẽ hỗ trợ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS là 656 tỷ đồng (-27% YoY).

VCSC điều chỉnh giảm 58% dự báo doanh số bán hàng trong năm 2022 đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (-32,6% YoY) do trì hoãn mở bán dự án Gem Riverside từ năm 2022 sang năm 2023 (dự án bao gồm 12 tòa/khoảng 3.200 căn hộ tại TP. Thủ Đức, TP. HCM), dựa theo kế hoạch gần đây của ban lãnh đạo đối với việc mở bán dự án này do tâm lý thị trường kém tích cực trong quý 4/2022.

VCSC điều chỉnh giảm 38% dự báo tổng doanh số bán hàng giai đoạn 2022-2024 đạt 15,0 nghìn tỷ đồng, được dẫn dắt bởi doanh số bán hàng tại dự án GSW, việc mở bán dự án Gem Riverside trong năm 2023 và dự án Opal Cityview (tỉnh Bình Dương) trong năm 2024.

Rủi ro: Mở bán dự án mới chậm hơn dự kiến; rủi ro pha loãng từ các kế hoạch tăng vốn sắp tới để hỗ trợ mở rộng quỹ đất.

Khuyến nghị khả quan FRT với giá mục tiêu 80.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 18% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 25% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do: (1) điều chỉnh giảm 32% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025, chủ yếu do giảm 50% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS của FPT Shop trong cùng kỳ, và (2) nâng giả định WACC do nâng phần bù rủi ro (ERP) và tăng dự báo chi phí nợ, được bù đắp một phần nhờ việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023.

VCSC dự báo việc thiếu nguồn cung iPhone toàn cầu hiện tại sẽ gây áp lực đối với tăng trưởng lợi nhuận của FRT do doanh số iPhone chiếm 29% của tổng doanh thu của FRT. Ngoài ra, chúng tôi dự phóng sức mua sẽ có diễn biến kém tích cực trong bối cảnh kinh tế chững lại sẽ ảnh hưởng đến doanh số laptop và ĐTDĐ của các thương hiệu khác của FPT.

Giữ quan điểm cho rằng chuỗi nhà thuốc Long Châu (LC) – động lực dẫn dắt lợi nhuận của FRT – đang trên đà tăng trưởng ổn định với khả năng sinh lời cải thiện. Yếu tố hỗ trợ: Nguồn cung iPhone toàn câu phục hồi mạnh hơn/nhanh hơn dự kiến

Rủi ro: Việc triển khai và khả năng sinh lời của chuỗi nhà thuốc LC thấp hơn dự kiến; sự cạnh tranh gay gắt từ MWG; việc mua sắm các sản phẩm không thiết yếu kém tích cực hơn dự kiến.