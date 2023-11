Chứng khoán ngày 7/11: HPG, PVT và PET đều khả quan?

HPG (Khuyến nghị Khả quan): Lợi nhuận có thể phục hồi đáng kể trong năm 2024

Chứng khoán SSI: Lợi nhuận ròng của HPG trong Q3/2023 đạt 2 nghìn tỷ đồng (tăng 38% so với quý trước) cho thấy sự phục hồi đáng kể từ khoản lỗ -1,8 nghìn tỷ đồng trong Q3/2022. Sự phục hồi của lợi nhuận ròng được thúc đẩy nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện, chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm và việc quản lý hàng tồn kho tốt hơn. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận ròng đạt 3,83 nghìn tỷ đồng (giảm 63,3% svck) - hoàn thành 48% kế hoạch năm 2023.

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, HRC và phôi thép trong Q3/2023 tăng 11,3% so với quý trước đạt 1,71 triệu tấn (đi ngang so với cùng kỳ), tương đương với 80% công suất hoạt động. Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng 17,4% so với quý trước đạt 921 nghìn tấn (giảm 14,6% svck), trong đó, tháng 9 là tháng đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Công ty cũng đã bán được 766 nghìn tấn HRC trong Q3/2023, tăng 25,5% svck và 4,5% so với quý trước, nhờ kênh xuất khẩu cải thiện đáng kể với tỷ trọng 56,5% tổng sản lượng tiêu thụ HRC trong quý là xuất khẩu so với mức 47% trong Q2/2023 (và 0% trong Q3/2022).

Biên lợi nhuận được cải thiện nhờ công suất hoạt động cao hơn và giá nguyên liệu đầu vào giảm: Biên lợi nhuận gộp của HPG trong Q3/2023 cải thiện lên 12,6% từ 2,9% trong Q3/2022 và 10,8% trong Q2/2023 nhờ (1) sản lượng tiêu thụ cải thiện 11,3% so với quý trước và (2) giá than cốc giảm hơn 20% so với quý trước.

Trong năm 2023, chúng tôi hạ ước tính lợi nhuận ròng cho HPG từ 7,03 nghìn tỷ đồng xuống 5,95 nghìn tỷ đồng (giảm 29,9% svck) do giá than luyện kim tăng vọt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận năm 2024 có thể phục hồi mạnh mẽ 81% so với mức nền thấp trong năm 2023 - đạt 10,78 nghìn tỷ đồng, nhờ: (1) nhu cầu phục hồi đặc biệt trong nửa cuối năm sau; và (2) giá thép ổn định nhờ tương quan cung-cầu khu vực thuận lợi hơn trong bối cảnh sản lượng thép Trung Quốc có xu hướng sụt giảm gần đây và biên lợi nhuận của các nhà máy thép ở cả Trung Quốc và Việt Nam đều về mức khá thấp.

HPG hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng cho năm 2023/2024 lần lượt là 22,5x và 12,4x và EV/EBITDA dự phóng cho năm 2023/2024 lần lượt là 8,5x và 6,8x. Mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 27.300 đồng/cổ phiếu (từ 28.500/cổ phiếu) do điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận, nhưng chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu từ TRUNG LẬP lên KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã điều chỉnh về mức hấp dẫn hơn. Chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang năm 2024 và tăng P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt lên 14,5x và 8x, phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn trong năm 2024. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu điều chỉnh có thể tạo cơ hội cho nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu với mục tiêu đầu tư dài hạn. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị là giá thép thấp hơn hoặc nguyên liệu đầu vào cao hơn giả định.

PVT (Khuyến nghị Mua): Triển vọng năm 2024 được dự báo khả quan

Chứng khoán Mirae Asset: PVTrans là công ty con của PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và được thành lập năm 2002. PVTrans là doanh nghiệp vận tải biển có đội tàu lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đến thời điểm tháng 9/2023, công ty sở hữu và quản lý gồm 48 chiếc, đa chủng loại từ tàu dầu thô, tàu dầu sản phẩm, tàu dầu/hóa chất, tàu LPG và tàu hàng rời với tổng trọng tải đội tàu trên 1,2 triệu DWT với hơn 85% đội tàu đang phục vụ thị trường quốc tế.

Kết quả kinh 9 tháng đầu năm khả quan. Kết thúc quý 3, PVT ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng (LNST cho cổ động công ty mẹ) lần lượt là 2.551 tỷ đồng (+9,48% svck) và 249 tỷ đồng (-7,8% svck). Lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ do năm ngoái ghi nhận lãi đột biến từ thanh lý tàu PVT Athena khoảng 211 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức LN ròng đạt 743 tỷ đồng, tăng 18,5% svck.

Biên lãi gộp duy trì mức cao nhất lịch sử. Biên lãi gộp từ hoạt động kinh doanh của PVT trong Q3/2023 đạt 20,2%, so với giai đoạn trước thì mức lãi gộp này chỉ thấp hơn Q2/2023 là 22,82% cũng là mức cao nhất lịch sử. Biên lãi gộp tăng cao là do các hợp đồng cho thuê định hạn của PVT tái ký trong bối cảnh giá cươc vận tải dầu và khí đang đạt mức cao trong năm 2023.

Doanh thu các quý cuối năm thường ghi nhận cao. Do đặc thù kinh doanh, chúng tôi nhận thấy Doanh thu của PVT thường tập trung trong giai đoạn nửa cuối năm. Với nhận định trên chúng tôi kì vọng KQKD Q4/2023 của PVT sẽ ghi nhận mức lãi ròng khoảng 270 tỷ đồng, theo đó tổng LNST cả năm ước đạt 1.013 tỷ đồng, EPS 3.130 đ/cp, GTSS đạt 23.000 đ/cp.

Triển vọng năm 2023-24 được dự báo tiếp tục khả quan. Giá thuê định hạn tàu chở dầu toàn cầu được dự báo sẽ neo ở mức cao do các yếu tố sau:

Theo dự báo của Bimco, sản lượng dầu vận tải dự kiến tăng 4% và quãng đường vận tải tăng 6% (do ảnh hưởng từ việc OPEC+ cắt giảm sản lượng nên chặng đường vận tải sẽ dài hơn).

Banchero costa ước tính năm 2024 số lượng tàu dầu bàn giao là 16 chiếc, tổng tải trọng 2,5 triệu DWT, trong khi đó số lượng tàu bị loại bỏ là 46 chiếu với tổng tải trọng là 8,2 triệu DWT. Thời gian đóng mới 1 tàu dầu ước tính vào khoảng 9 – 15 tháng.

Với các yếu tố trên, chúng tôi kỳ vọng PVT sẽ tiếp tục ký được mức giá cao hơn khi gia hạn hợp đồng cho thuê tàu trong năm 2024, tạo triển vọng khả quan cho công ty.

Định giá: Với dự báo KQKD 2023 như trên, PVT sẽ có mức EPS 3.130đ/cp và GTSS đạt 23.000 đ/cp, chúng tôi đưa mức P/E và P/B trung bình 5 năm là 9,5 lần và 1,3 lần. Theo đó mục tiêu theo 2 phương pháp là 29.700đ/cp và 29.900 đ/cp, mức trung bình là 29.800 đ/cp.

PET (Khuyến nghị Vượt trội): LN phục hồi tốt; Bảng cân đối và dòng tiền lành mạnh

Chứng khoán Bảo Việt: PET đạt doanh thu thuần Quý 3/2023 là 4.254 tỷ. Trong đó, các sản phẩm chủ lực chứng minh khả năng bền bỉ, được thảo luận chi tiết hơn bên dưới:

Doanh thu điện thoại di động (ĐTDĐ) đạt 1.863 tỷ (giảm 6,5% q/q; giảm 7,3% y/y), mà chúng tôi cho rằng đang vượt trội so với thị trường chung, vì công ty cùng ngành trực tiếp – DGW ghi nhận mức giảm ĐTDĐ Quý 3 (giảm 19,0% q/q & 26,1% y/y). Chúng tôi lưu ý doanh thu ĐTDĐ của PET vẫn tương đối ổn định trong khoảng 1.900-2.000 tỷ đồng/quý giai đoạn Q3/2022-Q3/2023.

Chúng tôi cho rằng doanh thu ĐTDĐ ổn định của PET phần lớn nhờ vào: (1) Samsung cải thiện vị thế cạnh tranh; (2) hợp đồng mới ký để phân phối điện thoại Realme và Nokia; và (3) iPhone 15 mới ra mắt gần đây.

Được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng cao trong mùa tựu trường, doanh thu laptop phục hồi mạnh mẽ 26,0% q/q lên 1.240 tỷ, tiệm cận mức 1.247 tỷ trong Q3/2022. Điều này tương tự như xu hướng laptop hàng quý của DGW mà chúng tôi quan sát được, củng cố thêm quan điểm rằng sự gia tăng nhu cầu về laptop mang tính cấu trúc hậu đại dịch, vì mọi người tăng xu hướng làm việc và học tập trực tuyến.

Các mảng phi CNTT có mức tăng trưởng vững chắc: Doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 11,0% y/y lên 272 tỷ (tăng 5,0% q/q), trong khi quản lý BĐS ghi nhận doanh thu 132 tỷ (tăng 5,6% q/q và 2,3% y/y).