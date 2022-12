Chứng khoán ngày 6/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị khả quan VNM với giá mục tiêu 88.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : HĐQT của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã thông qua việc giải thể Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev – công ty liên doanh (JV) được thành lập bởi VNM và CTCP Tập đoàn Kido (KDC) - do 2 công ty có những thay đổi về định hướng phát triển kinh doanh.

Trước đó vào tháng 6/2020, VNM đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với KDC để thành lập Công ty liên doanh trong đó VNM sở hữu 51% và KDC sở hữu 49%. Tháng 2/2021, HĐQT VNM thông qua việc thành lập Vibev, liên doanh với sản phẩm chính là nước giải khát không có gas, đồ uống tốt cho sức khỏe và kem. Vibev đã ra mắt 2 sản phẩm thức uống dinh dưỡng thanh trùng đầu tiên - sữa bắp và sữa đậu xanh - với thương hiệu Oh Fresh vào tháng 11/2021.

Tính đến cuối tháng 11/2022, Vibev đã tung ra thị trường 8 sản phẩm Oh Fresh. Hầu hết các sản phẩm này cần được bảo quản trong điều kiện lạnh (3°-7° C) và có thời hạn sử dụng khoảng 14 ngày. Tổng vốn đầu tư cho Liên doanh này là 400 tỷ đồng, trong đó VNM góp 204 tỷ đồng.

Theo ước tính, kể từ ngày ra mắt, doanh thu Vibev đóng góp chưa đến 1% trong tổng dự báo doanh số cho VNM trong năm 2022. Do đó, VCSC cho rằng mức đóng góp lãi ròng hoặc lỗ ròng cho đến nay là không đáng kể. Ngoài ra, VCSC kỳ vọng VNM sẽ ghi nhận khoản chi phí bất thường do thanh lý tài sản với số vào năm 2023.

Ngoài ra, Vibev được vận hành bởi một đội ngũ riêng biệt với đội ngũ giám sát các sản phẩm kem và nước giải khát hiện tại của VNM. Do đó, VCSC cho rằng sẽ không có trở ngại nào đáng kể đối với hoạt động kinh doanh kem và nước giải khát hiện tại của VNM.

VCSC hiện đang khuyến nghị KHẢ QUAN đối với VNM với giá mục tiêu là 88.000 đồng/cổ phiếu.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 6/12?

Khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 82.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Giảm 13% giá mục tiêu cho CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) nhưng duy trì khuyến nghị MUA khi giá cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 31% trong 2 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn là do (1) điều chỉnh giảm 30% tổng LNST sau lợi ích CĐTS dự phóng giai đoạn 2023-2025 do (2) triển vọng nhu cầu thấp hơn đối với điện thoại thông minh, laptop và hàng điện máy, (3) giả định thấp hơn về doanh thu/cửa hàng trung bình và qua đó làm giảm đà cải thiện khả năng sinh lời của BHX và (4) tăng WACC do phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu (ERP) cao hơn, được bù đắp một phần nhờ cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023.

VCSC dự báo tăng trưởng doanh thu của các mảng kinh doanh bán lẻ chính của MWG là TGDĐ, ĐMX và BHX sẽ chững lại trong năm 2023 do niềm tin của người tiêu dùng nói chung thấp hơn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức, trong khi khi chúng tôi cho rằng người tiêu dùng phổ thông sẽ ưu tiên các thương hiệu giá thấp và thắt chặt chi tiêu.

Tuy nhiên, VCSC dự báo khoản lỗ ròng tại BHX sẽ giảm còn 1,1 nghìn tỷ đồng trong năm 2023 so với 3,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 và hiện kỳ vọng chuỗi này sẽ đạt điểm hòa vốn về lợi nhuận ròng vào năm 2025. Đây là yếu tố dẫn dắt chính cho dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 30% của chúng tôi trong giai đoạn 2022-2025. Dựa theo dự báo của chúng tôi, P/E 2023/2024 hiện tại của MWG đạt lần lượt là 13,0/9,3 lần.

Yếu tố hỗ trợ: Các diễn biến tại BHX có thể mở khóa giá trị tiềm năng. Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Sức tiêu thụ các sản phẩm điện thoại di động & điện máy thấp hơn dự kiến; doanh thu/cửa hàng và lợi nhuận tại BHX cải thiện chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua PHR với giá mục tiêu 59.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) thông báo sẽ trả cổ tức tiền mặt tạm thời cho năm 2022 là 4.000 đồng/cổ phiếu - tương đương lợi suất cổ tức là 8,7%. Ngày chốt danh sách là ngày 19/12, ngày thanh toán sẽ được thông báo sau.

VCSC hiện dự báo mức cổ tức bằng tiền năm 2022 là 5.000 đồng/cổ phiếu — tương đương với lợi suất cổ tức là 10,9%.

VCSC có hiện khuyến nghị MUA dành cho PHR với giá mục tiêu là 59.300 đồng/cổ phiếu.