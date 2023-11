Chứng khoán ngày 6/11: PC1, NT2 và DHA được khuyến nghị

PC1 (Khuyến nghị Mua): Động lực tăng trưởng mới đã bắt đầu

Chứng khoán Yuanta: PC1 báo cáo lợi nhuận phục hồi trong Q3/2023 so với quý trước do doanh thu bán điện phục hồi và mảng khai thác quặng đã bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận.

Doanh thu quý Q3/2023 giảm -26,1% YoY (-13,3% QoQ) còn 2.220 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu xây lắp điện giảm 80% YoY xuống còn 478 tỷ đồng, khiến tổng doanh thu giảm dù các mảng kinh doanh khác có sự phục hồi. Cụ thể, doanh thu bán điện tăng +18,3% YoY (Q2/2023 giảm -40,5% YoY) lên 380,6 tỷ đồng (chiếm 17,1% tổng doanh thu), do thủy điện phục hồi sau đợt hạn hán trong Q2/2023.

Mảng khai thác quặng đã bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận của PC1 trong Q3/2023. PC1 ghi nhận 598 tỷ đồng doanh thu từ mảng quặng (trong Q/2023 không đóng góp), chiếm 27% tổng doanh thu. Mảng khai thác có biên lợi nhuận gộp là 31%, cao nhất trong các mảng kinh doanh của PC1.

Biên lợi nhuận gộp Q3/2023 tăng lên 24,1%, tăng 9 điểm phần trăm YoY nhờ sự đóng góp của mảng khai thác quặng. PC1 vẫn báo cáo LNST của CĐCT mẹ (PATMI) Q3/2023 là 63,6 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ ròng 12,6 tỷ đồng trong Q2/2023 dù giảm 3,3% YoY, chủ yếu do chi phí tài chính ròng tăng 16,1% YoY; chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng 11,1% YoY.

PC1 báo cáo PATMI trong 9T2023 là 65,7 tỷ đồng, giảm 87,6% YoY do doanh thu giảm 13,3% YoY xuống còn 5.198 tỷ đồng. Ngoài ra, SG&A tăng 20% YoY lên 255 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính ròng 9T2023 tăng +15% YoY đạt 628 tỷ đồng. Mặt tích cực là biên lợi nhuận gộp 9T2023 đã tăng 3,5 điểm phần trăm YoY nhờ sự đóng góp của mảng kinh doanh quặng có biên lợi nhuận cao.

Đòn bẩy ổn định. Tính đến thời điểm cuối 9T2023, nợ ròng tăng 3,9% YoY lên 8,2 nghìn tỷ đồng, nhưng tỷ lệ nợ ròng/ VCSH giảm nhẹ xuống ~115%, thấp hơn so với mức 121% trong 9T2022. Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận hoạt động / chi phí lãi vay) là 1,4x, giảm từ mức 2,1x trong 9T2022.

NT2 (Khuyến nghị Mua): Lợi nhuận phục hồi trong năm 2024

Chứng khoán Vietcombank: KQKD Q3.2023 kém khả quan khi miền Nam bước vào mùa mưa và lượng mưa lớn trong tháng 8 và tháng 9 làm giảm sản lượng điện của NT2. Ngoài ra, NT2 bắt đầu tiến hành đại tu nhà máy từ 10/9 đến ngày 26/10 nên sản lượng điện phát trong T9.2023 hầu như không đáng kể. Q3.2023, NT2 ghi nhận DTT đạt 816 tỷ đồng (-62,3% yoy) và LNST ghi nhận lỗ 124 tỷ đồng so với mức lãi 199 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9T.2023, NT2 ghi nhận DTT đạt 5.182 tỷ đồng (-24,5% yoy, hoàn thành 62,4% KH năm) và LNST đạt 254 tỷ đồng (-64,9% yoy, hoàn thành 53,8% KH năm).

Triển vọng

1. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng điện sẽ có sự hồi phục kể từ Q4.2023 khi Nam Bộ bước vào mùa khô và hiện tượng El Nino được dự báo sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2024 trước khi chuyển sang trạng thái trung tính.

2. NT2 dự kiến ghi nhận khoản đền bù tỷ giá 155 tỷ đồng còn lại trong Q1.2024 và đã xóa khoản dự phòng phải thu liên quan đến doanh thu bán điện cho EPTC.

3. Lợi nhuận được kỳ vọng cải thiện mạnh từ năm 2026 khi doanh nghiệp hết khấu hao phần máy móc thiết bị.

4. Tỷ suất cổ tức hấp dẫn nhờ vào hoạt động kinh doanh ổn định và cơ cấu tài sản có chất lượng tốt.

Đánh giá

Giá cổ phiếu NT2 đã điều chỉnh giảm khá mạnh 27% khi NT2 công bố LNST Q3.2023 ghi nhận lỗ 124 tỷ đồng. Như chúng tôi đã phân tích trong báo cáo, NT2 ghi nhận KQKD Q3.2023 lỗ do (1) Lượng mưa lớn trong tháng 8 và tháng 9 giúp sản lượng thủy điện được huy động ở mức cao và làm giá bán trên thị trường điện giảm sâu và sản lượng Qc được phân bổ trong tháng 8 ở mức thấp; (2) NT2 tiến hành đại tu nhà máy từ 10/09-26/10 nên sản lượng phát trong tháng 9 hầu như không đáng kể; (3) NT2 không còn ghi nhận khoản đền bù tỷ giá (310 tỷ đồng cùng kỳ). Chúng tôi dự phóng DTT/LNST 2023 lần lượt đạt 7.485 tỷ đồng (-14,8% yoy) và 439 tỷ đồng (-50,5% yoy) tương ứng EPS fwd đạt 1.526 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá triển vọng kinh doanh kém khả quan đã phản ánh vào đà giảm của cổ phiếu và KQKD sẽ có sự phục hồi trong năm 2024 do (1) Trong năm 2024, NT2 chỉ thực hiện tiểu tu do đó số ngày dừng máy sẽ ít hơn (chúng tôi ước tính khi tiến hành đại tu sẽ làm sản lượng sụt giảm 300-400 triệu kWh); (2) Kỳ vọng NT2 sẽ ghi nhận khoản đền bù tỷ giá 155 tỷ đồng trong Q1.2024; (3) Chúng tôi kỳ vọng nguồn khí đầu vào sẽ ổn định hơn do 02 nhà máy nhiệt điện khí BOT Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3 sẽ được chuyển giao lại cho EVN trong giai đoạn 2024/2025 sau khi hết thời hạn vận hành, 02 nhà máy điện trên sẽ phải tham gia thị trường điện và không được ưu tiên cung cấp khí như hiện nay. Chúng tôi dự phóng DTT/LNST 2024 lần lượt đạt 8.368 tỷ đồng (+11,8% yoy) và 795 tỷ đồng (+81,0% yoy), tương ứng EPS fwd ở mức 2.762 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị MUA cho NT2 với mức giá mục tiêu 30.300 đồng/cổ phiếu, upside 28,4% so với giá đóng cửa ngày 02.11.2023.

DHA (Khuyến nghị Triển vọng tốt): Xây dựng hạ tầng thúc đẩy đà tăng trưởng

Chứng khoán Agribank: KQKD Quý 3 tăng trưởng hai chữ số: Doanh thu đạt 89,55 tỷ đồng (giảm 3,5% svck) do sản lượng bán ra giảm 27.423 m3 so với cùng kỳ. Trong quý 3, doanh thu từ hoạt động tài chính của DHA tăng lên 6 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và được hoàn nhập dự phòng tài chính hơn 11,3 tỷ đồng (chủ yếu là cổ phiếu HPG). Do đó LNST tăng trưởng 41,7% svck, đạt hơn 27 tỷ đồng.

Luỹ kế 09 tháng đầu năm, DHA ghi nhận 265,58 tỷ đồng doanh thu, giảm 2% svck và 77,84 tỷ đồng LNST, tăng 92,6% svck. Với kết quả này, DHA hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu và 108% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Biên lợi nhuận gộp duy trì trên 30%: Theo số liệu từ Sở xây dựng Hồ Chí Minh, giá bán đá tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3 do nhu cầu sử dụng cho các công trình giao thông tăng và nguồn cung hạn chế. Dự báo giá đá xây dựng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ nhu cầu từ các dự án giao thông trọng điểm đẩy mạnh thi công cuối năm giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp duy trì ổn định.

Hưởng lợi nhờ nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng lớn các dự án đầu tư công trọng điểm tại khu vực miền Nam: Kỳ vọng các mỏ đá của DHA sẽ là nguồn cung cấp đá xây dựng cho dự án sân bay Long Thành. DHA sở hữu 3 mỏ đá (Tân Cang 3, Thạnh Phú 2 và Núi Gió) có vị trí thuận lợi với trữ lượng lớn và thời gian khai thác còn lại nhiều, đặc biệt là mỏ Tân Cang 3 với trữ lượng khai thác còn lại khoảng 9,6 triệu m3, cách sân bay Long Thành chỉ 25km và có chất lượng đá tốt. Đồng thời Mỏ Tân Cang 3 cũng được hưởng lợi từ thiếu hụt nguồn cung tại 2 cụm mỏ lớn là Tân Đông Hiệp và Núi Nhỏ đóng cửa.

Lợi suất cổ tức cao: DHA có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn bằng tiền dao động từ 30 – 50% trong vòng 3 năm trở lại đây nhờ KQKD tăng trưởng ổn định và tình hình tài chính lành mạnh. Ngày 12/09 vừa qua DHA đã chốt quyền cổ đông để nhận cổ tức tiền mặt Đợt 1 với tỉ lệ trả cổ tức tiền mặt 30%. Năm 2023, DHA thông qua kế hoạch chia cổ tức dự kiến từ 30 - 50% bằng tiền mặt. Đây là mức lợi suất hấp dẫn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp như hiện nay.