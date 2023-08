Mít sầu riêng đang gây sốt ở miền Tây đặc biệt cỡ nào?

Những ngày gần đây, dân tình xôn xao về một loại mít lạ ở miền Tây. Loại mít này mang hương vị sầu riêng. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN Đây là giống ngoại nhập được ghép với mít Việt Nam và được trồng thành công tại Cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Người lai tạo thành công là anh Nguyễn Hữu Khang (36 tuổi). Ảnh: Người lao động Anh Khang từng có 4 năm làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và biết đến loại mít sầu riêng. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN Năm 2021, anh Khang đem giống mít sầu riêng ghép với một số gốc mít khác rồi trồng thử nghiệm. Khoảng 18 tháng sau, cây cho trái với khoảng 20 trái/cây, mỗi trái nặng từ 2,5 – 3 kg. Ảnh: Người lao động Nhìn bên ngoài, giống mít độc lạ này tương tự mít tố nữ nhưng lại mang hương vị đặc trưng của sầu riêng. Ảnh: Dân tríLá mít sầu riêng mỏng, dài, tán lá to, trên các nhánh cây có lớp lông bao phủ, thân cây lùn thấp. Ảnh: Người lao động Khi chín, gai mít sầu riêng không nhọn như các giống mít khác mà dẹp, mắt gai to và thưa. Ảnh: Dân trí Đặc biệt, múi mít rất giống cơm sầu riêng. Ảnh: Người lao động Ruột mít vàng có thịt dày, hạt nhỏ. Ảnh: Người lao động Do là giống mít mới, lạ nên giá mít sầu riêng cao, khoảng 80.000 đồng/kg vẫn thu hút nhiều người mua. Ảnh: Nongnghiep Cây giống được anh Hữu Khang bán với giá 200.000 đồng/cây. Ảnh: Dân trí Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT



Những ngày gần đây, dân tình xôn xao về một loại mít lạ ở miền Tây. Loại mít này mang hương vị sầu riêng. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN Đây là giống ngoại nhập được ghép với mít Việt Nam và được trồng thành công tại Cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Người lai tạo thành công là anh Nguyễn Hữu Khang (36 tuổi). Ảnh: Người lao động Anh Khang từng có 4 năm làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và biết đến loại mít sầu riêng. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN Năm 2021, anh Khang đem giống mít sầu riêng ghép với một số gốc mít khác rồi trồng thử nghiệm. Khoảng 18 tháng sau, cây cho trái với khoảng 20 trái/cây, mỗi trái nặng từ 2,5 – 3 kg. Ảnh: Người lao động Nhìn bên ngoài, giống mít độc lạ này tương tự mít tố nữ nhưng lại mang hương vị đặc trưng của sầu riêng. Ảnh: Dân trí Lá mít sầu riêng mỏng, dài, tán lá to, trên các nhánh cây có lớp lông bao phủ, thân cây lùn thấp. Ảnh: Người lao động Khi chín, gai mít sầu riêng không nhọn như các giống mít khác mà dẹp, mắt gai to và thưa. Ảnh: Dân trí Đặc biệt, múi mít rất giống cơm sầu riêng. Ảnh: Người lao động Ruột mít vàng có thịt dày, hạt nhỏ. Ảnh: Người lao động Do là giống mít mới, lạ nên giá mít sầu riêng cao, khoảng 80.000 đồng/kg vẫn thu hút nhiều người mua. Ảnh: Nongnghiep Cây giống được anh Hữu Khang bán với giá 200.000 đồng/cây. Ảnh: Dân trí Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT